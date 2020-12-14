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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11418114191142011421
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:39

Аномалія

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  UA написав:Залишилось з'ясувати скільки сотен километров між Ірпенем та батьківським хрущем?
типа в 100-500 км от Киева живут другие люди?
  UA написав:В кадр не потрапив довгий ряд ультрамодної комерційної нерухомості праворуч.


коротко про жизнь в стенах хрущевки
https://watch.wave.video/y68pqIuFPyX5b5xV
Ни фига не понял?! Пацаненок слишком громко клацал при хреново звукоизоояции? Так в Дрлярчиковом смарт вообще ни какие перегородки(даже хреновые как в хруще) не предусмотрены. 😏


Чому мешканця Ірпеня турбують київські "хрущовки" і київський асфальт?
Ірпіньські "хрущовки і робочі бараки ще бідніші, а асфальт - взагалі відсутній місцями.
Проте зазначена особа поливає брудом саме київський старий фонд і києвське дорожнє покриття.
Хоча в Києві їй нічого не світить, навіть репнута безбалконна готелька на останньому поверсі 9-поверхової панельки біля м.Святошино.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:01

  Frant написав:Давайте за темою.
Мені одному здається, що на зміну дорожаю - прийшов дешевій?
Готельки і 1к "хрущовки" на м.Академмістечко, Святошино і Лісова - при сталій ціні - висять три-чотири місяці, і не продаються!
Значить, кількість грошей і населення Кржн - невпинно зменшується.

Бабішкіни хрущі, як фамільне срєрбро, накатив 100гр, хукнув, потер об рукав і як нові.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13

  kingkongovets написав:тут дехто передає вітання бійцям інтелектуального фронту, які вже так звикли до високіх доходів, дистанційної роботи та оренди якісної нерухомості
головне правило життя - «так буде не завжди», але кожне нове покоління робить одні й ті ж самі помилки

Зображення

Дійсно, роботу бухгалтера, юриста замінять скриптами, таксистів безпілотним каршарінгом і т.д., не думаю, якщо зачепить "інтелектуальний фронт", то ще не дуже скоро.
Тут недавно презентували на фірмі ШІ асистента, на питання "представся хто ти і чим займаєшся", то й спочатку на кілька секунд підвисав, потів видава, що почекайте, я обдумую, і ще через кілька секунд видав: "Я ваш асистент з ШІ, моя робота допомати вам відповідаючи на ваші запитання".

На іншій презентації презентували ШІ асистента для кодінга. Ну як сказати, через декілька запитань він втрачає контекст і починає писати щось непритомне.

Два чи три рази, правда давав непогані підказки, на запитання на кшталт: "В мене в коді (згодовуєш в ШІ вивід компілятора) показує таку помилку, як її виправити,". ШІ вивод щось подібне до того, що можна почитати на стекоферфлоу.

Коли був школярем, тоді подібне розказували про космос, що скоро злітати на Місяць буде як проїхатися ШРТ з Святошина на Бесарабку.
flyman
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  #<1 ... 11418114191142011421
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