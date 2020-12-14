Бабішкіни хрущі, як фамільне срєрбро, накатив 100гр, хукнув, потер об рукав і як нові.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:01
Бабішкіни хрущі, як фамільне срєрбро, накатив 100гр, хукнув, потер об рукав і як нові.
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13
Дійсно, роботу бухгалтера, юриста замінять скриптами, таксистів безпілотним каршарінгом і т.д., не думаю, якщо зачепить "інтелектуальний фронт", то ще не дуже скоро.
Тут недавно презентували на фірмі ШІ асистента, на питання "представся хто ти і чим займаєшся", то й спочатку на кілька секунд підвисав, потів видава, що почекайте, я обдумую, і ще через кілька секунд видав: "Я ваш асистент з ШІ, моя робота допомати вам відповідаючи на ваші запитання".
На іншій презентації презентували ШІ асистента для кодінга. Ну як сказати, через декілька запитань він втрачає контекст і починає писати щось непритомне.
Два чи три рази, правда давав непогані підказки, на запитання на кшталт: "В мене в коді (згодовуєш в ШІ вивід компілятора) показує таку помилку, як її виправити,". ШІ вивод щось подібне до того, що можна почитати на стекоферфлоу.
Коли був школярем, тоді подібне розказували про космос, що скоро злітати на Місяць буде як проїхатися ШРТ з Святошина на Бесарабку.
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:33
Ти такий смішний.
Якби у тебе було у власності штук п'ять "хрущів" чи три-чотири новобуди - ще можна було би зрозуміти твою напускну зверхність.
Проте реалії такі, що крім бучанського підвалу, недобуду в Гостомелі і підвисшого нахалстрою на Кардачах - у тебе нічого немає.
Сумарно - це вартість 1 (одного) "хруща". І то не факт, тому що на неліквід попит слабкий. Високооплачуваний раПотнік інтелеХтуального фронта)))
А, ледь не забув, ще є козир: дерев'яна хата і сарай з опеньками, ціною 1000 дол., в Житомирській області, біля лінії ШРТ.
Флай, економія на м'ясі погано впливає на розумову і фізичну діяльність. Аби дистрофії або анорексії не було у знавця штучного інтелехту)))
Востаннє редагувалось Frant в Суб 25 лис, 2023 23:20, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:48
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:54
Додано: Суб 25 лис, 2023 23:41
А я сбежал из центра (начало Саксаганского) на Оболонь. Причины: проблемы с парковкой 2 авто и вечные пробки до спорткомплекса. В центр теперь езжу только на метро. Благо до него 50 м.
Да, потолки почти в 2 раза ниже, зато панорама из окна лучше))
Додано: Нед 26 лис, 2023 00:10
Ну... не знаю. Меня туда не очень тянет))) Если и гуляю - то Подол или парк КПИ. Там народу на порядок меньше.
Кстати, спросил у своего друга, у которого детство прошло в треугольнике: Шота Руставели -- 57 школа -- бассейн Динамо, когда он последний раз "гулял" по Крещатику"? Получил ответ: "Наверно лет 25 назад" )))
Додано: Нед 26 лис, 2023 00:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
так я ж про те і казав
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|