|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:01
Frant написав:
Давайте за темою.
Мені одному здається, що на зміну дорожаю - прийшов дешевій?
Готельки і 1к "хрущовки" на м.Академмістечко, Святошино і Лісова - при сталій ціні - висять три-чотири місяці, і не продаються!
Значить, кількість грошей і населення Кржн - невпинно зменшується.
Бабішкіни хрущі, як фамільне срєрбро, накатив 100гр, хукнув, потер об рукав і як нові.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33214
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1555 раз.
- Подякували: 2721 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13
kingkongovets написав:
тут дехто передає вітання бійцям інтелектуального фронту, які вже так звикли до високіх доходів, дистанційної роботи та оренди якісної нерухомості
головне правило життя - «так буде не завжди», але кожне нове покоління робить одні й ті ж самі помилки
Дійсно, роботу бухгалтера, юриста замінять скриптами, таксистів безпілотним каршарінгом і т.д., не думаю, якщо зачепить "інтелектуальний фронт", то ще не дуже скоро.
Тут недавно презентували на фірмі ШІ асистента, на питання "представся хто ти і чим займаєшся", то й спочатку на кілька секунд підвисав, потів видава, що почекайте, я обдумую, і ще через кілька секунд видав: "Я ваш асистент з ШІ, моя робота допомати вам відповідаючи на ваші запитання".
На іншій презентації презентували ШІ асистента для кодінга. Ну як сказати, через декілька запитань він втрачає контекст і починає писати щось непритомне.
Два чи три рази, правда давав непогані підказки, на запитання на кшталт: "В мене в коді (згодовуєш в ШІ вивід компілятора) показує таку помилку, як її виправити,". ШІ вивод щось подібне до того, що можна почитати на стекоферфлоу.
Коли був школярем, тоді подібне розказували про космос, що скоро злітати на Місяць буде як проїхатися ШРТ з Святошина на Бесарабку.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33214
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1555 раз.
- Подякували: 2721 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 25 лис, 2023 19:33
flyman написав: Frant написав:
Давайте за темою.
Мені одному здається, що на зміну дорожаю - прийшов дешевій?
Готельки і 1к "хрущовки" на м.Академмістечко, Святошино і Лісова - при сталій ціні - висять три-чотири місяці, і не продаються!
Значить, кількість грошей і населення Кржн - невпинно зменшується.
Бабішкіни хрущі, як фамільне срєрбро, накатив 100гр, хукнув, потер об рукав і як нові.
Ти такий смішний.
Якби у тебе було у власності штук п'ять "хрущів" чи три-чотири новобуди - ще можна було би зрозуміти твою напускну зверхність.
Проте реалії такі, що крім бучанського підвалу, недобуду в Гостомелі і підвисшого нахалстрою на Кардачах - у тебе нічого немає.
Сумарно - це вартість 1 (одного) "хруща". І то не факт, тому що на неліквід попит слабкий. Високооплачуваний раПотнік інтелеХтуального фронта)))
А, ледь не забув, ще є козир: дерев'яна хата і сарай з опеньками, ціною 1000 дол., в Житомирській області, біля лінії ШРТ.
Флай, економія на м'ясі погано впливає на розумову і фізичну діяльність. Аби дистрофії або анорексії не було у знавця штучного інтелехту)))
Востаннє редагувалось Frant
в Суб 25 лис, 2023 23:20, всього редагувалось 3 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23542
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:48
vitaliiangel написав: UA написав:
Залишилось з'ясувати скільки сотен километров між Ірпенем та батьківським хрущем?
типа в 100-500 км от Киева живут другие люди?
Так.
На Позняках вже живуть зовсім інші люди ніж на Печерську.
Я не кажу гірші чи кращі.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7754
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1760 раз.
- Подякували: 2155 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 25 лис, 2023 20:54
UA написав:
На Позняках вже живуть зовсім інші люди ніж на Печерську.
в каждой комнате живут совершенно уникальные люди не такие как на Позняках или Печерске, доказанный факт. Могу дать ссылку.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20733
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2314 раз.
- Подякували: 3287 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 25 лис, 2023 23:41
Alex_V_K_79 написав:
Slon_Nosov написав:
Так що там можна робити? Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.
Сподіваюсь ви з висоти великого досвіду пишите? Мешкаю у центрі, як тільки з'явилась така можливість, жалкую що раніше це не зробив
А я сбежал из центра (начало Саксаганского) на Оболонь. Причины: проблемы с парковкой 2 авто и вечные пробки до спорткомплекса. В центр теперь езжу только на метро. Благо до него 50 м.
Да, потолки почти в 2 раза ниже, зато панорама из окна лучше))
-
januspub
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 23.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 00:10
kingkongovets написав:
до речі штамп «кияни на Хрещатику не гуляють» - перша ознака «корінного киянина» зі спального масиву
Ну... не знаю. Меня туда не очень тянет))) Если и гуляю - то Подол или парк КПИ. Там народу на порядок меньше.
Кстати, спросил у своего друга, у которого детство прошло в треугольнике: Шота Руставели -- 57 школа -- бассейн Динамо, когда он последний раз "гулял"
по Крещатику"? Получил ответ: "Наверно лет 25 назад" )))
-
januspub
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 23.07.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 00:33
januspub написав: kingkongovets написав:
до речі штамп «кияни на Хрещатику не гуляють» - перша ознака «корінного киянина» зі спального масиву
Ну... не знаю. Меня туда не очень тянет))) Если и гуляю - то Подол или парк КПИ. Там народу на порядок меньше.
Кстати, спросил у своего друга, у которого детство прошло в треугольнике: Шота Руставели -- 57 школа -- бассейн Динамо, когда он последний раз "гулял"
по Крещатику"? Получил ответ: "Наверно лет 25 назад" )))
так я ж про те і казав
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10779
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1330
|5371058
|
П'ят 24 лис, 2023 20:59
M-A-X
|
|24344
|16341145
|
Вів 21 лис, 2023 22:55
UA
|
|3
|12932
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|