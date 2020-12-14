Додано: Суб 25 лис, 2023 19:13

kingkongovets написав: тут дехто передає вітання бійцям інтелектуального фронту, які вже так звикли до високіх доходів, дистанційної роботи та оренди якісної нерухомості

головне правило життя - «так буде не завжди», але кожне нове покоління робить одні й ті ж самі помилки



тут дехто передає вітання бійцям інтелектуального фронту, які вже так звикли до високіх доходів, дистанційної роботи та оренди якісної нерухомостіголовне правило життя - «так буде не завжди», але кожне нове покоління робить одні й ті ж самі помилки

Дійсно, роботу бухгалтера, юриста замінять скриптами, таксистів безпілотним каршарінгом і т.д., не думаю, якщо зачепить "інтелектуальний фронт", то ще не дуже скоро.Тут недавно презентували на фірмі ШІ асистента, на питання "представся хто ти і чим займаєшся", то й спочатку на кілька секунд підвисав, потів видава, що почекайте, я обдумую, і ще через кілька секунд видав: "Я ваш асистент з ШІ, моя робота допомати вам відповідаючи на ваші запитання".На іншій презентації презентували ШІ асистента для кодінга. Ну як сказати, через декілька запитань він втрачає контекст і починає писати щось непритомне.Два чи три рази, правда давав непогані підказки, на запитання на кшталт: "В мене в коді (згодовуєш в ШІ вивід компілятора) показує таку помилку, як її виправити,". ШІ вивод щось подібне до того, що можна почитати на стекоферфлоу.Коли був школярем, тоді подібне розказували про космос, що скоро злітати на Місяць буде як проїхатися ШРТ з Святошина на Бесарабку.