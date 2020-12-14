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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11419114201142111422
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:06

  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.

Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.

В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків

У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:44

  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.

Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.

В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків

У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.


А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 12:53

  shapo написав:
  Frant написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.

Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.

В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків

У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.


А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?

Орієнтовно 50 000 - 55 000.
Плюс мінус.
Можете продати і купити великий новий гарний потужний комфортний автомобіль, на радість Барабашову)))

Конкретніше слід питати у рілторів, які працюють у вашому районі і знають ціни.
Frant
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Повідомлень: 23545
З нами з: 12.09.11
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Подякували: 2507 раз.
 
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  #<1 ... 11419114201142111422
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