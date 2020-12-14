Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.