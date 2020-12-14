|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:06
барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23545
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:44
Frant написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4739
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:53
shapo написав: Frant написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
Орієнтовно 50 000 - 55 000.
Плюс мінус.
Можете продати і купити великий новий гарний потужний комфортний автомобіль, на радість Барабашову)))
Конкретніше слід питати у рілторів, які працюють у вашому районі і знають ціни.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23545
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:04
Frant написав: shapo написав:
А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
Орієнтовно 50 000 - 55 000.
Плюс мінус.
Можете продати і купити великий новий гарний потужний комфортний автомобіль, на радість Барабашову)))
Конкретніше слід питати у рілторів, які працюють у вашому районі і знають ціни.
Спасибо,порадовали. Думал на 10 меньше
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4739
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:05
Подождите, подождите…
А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?
рАкета отменяется?
-
Чукча2
-
-
- Повідомлень: 2130
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 313 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 14:22
якщо коротенько підсумувати все те, що я цієї осені чув від рилів з приводу продаж житлової - новобуди залишились в юсдт десь на довоєнному рівні, вторинка трохи підсіла, кількість угод зменшилась відносно весни-літа
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10780
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24345
|16343260
|
|
|1330
|5371567
|
П'ят 24 лис, 2023 20:59
M-A-X
|
|3
|12974
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|