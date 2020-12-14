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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лис, 2023 12:06
барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:44
Frant написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
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shapo
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Додано: Нед 26 лис, 2023 12:53
shapo написав: Frant написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Навряд чи.
Через 2-3 роки такої ситуації, як зараз - запросто.
Стосовно преміального сегменту - я ніколи не цікавився.
У мене реперні точки - 1к хрущовки (жилий стан) біля м.Святошино, Академмістечко і Лісова. Масовий загальнодоступний сегмент.
На преміальнум нерухомість - попит вужчий.
В 2018 ці реперні квартири коштували 28 000-32000.
В 2021 - 42 000 - 45 000.
Зараз від 36 000.
Тенденція абсолютна чітка
По іншому й не може бути.
За пройопи зе- команди платять всі. Хто життям і кров'ю, хто зменшенням прибутків
У % самі порахуєте, якщо треба.
І ще не кінець війни.
А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
Орієнтовно 50 000 - 55 000.
Плюс мінус.
Можете продати і купити великий новий гарний потужний комфортний автомобіль, на радість Барабашову)))
Конкретніше слід питати у рілторів, які працюють у вашому районі і знають ціни.
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Frant
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Додано: Нед 26 лис, 2023 14:04
Frant написав: shapo написав:
А сколько может стоить однокомнатная 29кв.м на втором этаже пятиэтажной хрущебы в 2 минутах от метро "Дружбы народов"?
Орієнтовно 50 000 - 55 000.
Плюс мінус.
Можете продати і купити великий новий гарний потужний комфортний автомобіль, на радість Барабашову)))
Конкретніше слід питати у рілторів, які працюють у вашому районі і знають ціни.
Спасибо,порадовали. Думал на 10 меньше
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shapo
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Додано: Нед 26 лис, 2023 14:05
Подождите, подождите…
А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?
рАкета отменяется?
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Чукча2
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Додано: Нед 26 лис, 2023 14:22
якщо коротенько підсумувати все те, що я цієї осені чув від рилів з приводу продаж житлової - новобуди залишились в юсдт десь на довоєнному рівні, вторинка трохи підсіла, кількість угод зменшилась відносно весни-літа
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kingkongovets
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Додано: Нед 26 лис, 2023 16:41
flyman написав: kingkongovets написав:
тут дехто передає вітання бійцям інтелектуального фронту, які вже так звикли до високіх доходів, дистанційної роботи та оренди якісної нерухомості
головне правило життя - «так буде не завжди», але кожне нове покоління робить одні й ті ж самі помилки
Дійсно, роботу бухгалтера, юриста замінять скриптами, таксистів безпілотним каршарінгом і т.д., не думаю, якщо зачепить "інтелектуальний фронт", то ще не дуже скоро.
Тут недавно презентували на фірмі ШІ асистента, на питання "представся хто ти і чим займаєшся", то й спочатку на кілька секунд підвисав, потів видава, що почекайте, я обдумую, і ще через кілька секунд видав: "Я ваш асистент з ШІ, моя робота допомати вам відповідаючи на ваші запитання".
На іншій презентації презентували ШІ асистента для кодінга. Ну як сказати, через декілька запитань він втрачає контекст і починає писати щось непритомне.
Два чи три рази, правда давав непогані підказки, на запитання на кшталт: "В мене в коді (згодовуєш в ШІ вивід компілятора) показує таку помилку, як її виправити,". ШІ вивод щось подібне до того, що можна почитати на стекоферфлоу.
Коли був школярем, тоді подібне розказували про космос, що скоро злітати на Місяць буде як проїхатися ШРТ з Святошина на Бесарабку.
З міжпланетними подорожами нас знатно наєбе. Але різниця із ШІ в тому, що ШІ відразу зробили доступним для всіх. Тому, думаю що тут розвиток і впроваження підуть дуже дуже швидко.
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airmax78
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