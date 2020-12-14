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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лис, 2023 19:56
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:якщо коротенько підсумувати все те, що я цієї осені чув від рилів з приводу продаж житлової - новобуди залишились в юсдт десь на довоєнному рівні, вторинка трохи підсіла, кількість угод зменшилась відносно весни-літа
Це не помилка, вони в USDT оцінюють?
так а в чому ще можна?
В мішках з картоплею, як деякі вважають
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