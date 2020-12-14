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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11420114211142211423
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 19:56

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
kingkongovets написав:якщо коротенько підсумувати все те, що я цієї осені чув від рилів з приводу продаж житлової - новобуди залишились в юсдт десь на довоєнному рівні, вторинка трохи підсіла, кількість угод зменшилась відносно весни-літа
Це не помилка, вони в USDT оцінюють?
так а в чому ще можна?

В мішках з картоплею, як деякі вважають
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:38

  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:39

  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:41

  Чукча2 написав:Подождите, подождите…

А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?

рАкета отменяется?

І не буде років 5-10
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 21:50

  cherchiltank написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)

Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:05

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)

Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?

Потрібно питати у рилів новобудників, які крутяться там і там.

На превеликий жаль, вони фактично залишили форум (очевидно, їм вже не платять за повідомлення).
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:13

  cherchiltank написав:
  Чукча2 написав:Подождите, подождите…

А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?

рАкета отменяется?

І не буде років 5-10

О! Черчиль зовсім сумний.
Схоже, в преміальному сегменті справи кепські, і "витрачати щоліта 30 000 дол на відпочинок" - він не зможе.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 26 лис, 2023 22:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:20

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)

Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?

На метр сравнивать эти жк не корректно. В Даймонде, на сколько я помню, нет метражей до 150 м2. Почему то думаю, что в Даймонде она будет выше.
В Джек х. 8 квартир на этаже из которых только одна треха на 110 метров. Общее количество квартир более 260, ещё и какая то лабуда на крыше. Всё это хозяйство обслуживают три лифта.
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