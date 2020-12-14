|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лис, 2023 19:56
kingkongovets написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:якщо коротенько підсумувати все те, що я цієї осені чув від рилів з приводу продаж житлової - новобуди залишились в юсдт десь на довоєнному рівні, вторинка трохи підсіла, кількість угод зменшилась відносно весни-літа
Це не помилка, вони в USDT оцінюють?
так а в чому ще можна?
В мішках з картоплею, як деякі вважають
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23547
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 21:39
барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 21:41
Чукча2 написав:
Подождите, подождите…
А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?
рАкета отменяется?
І не буде років 5-10
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 898
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 21:50
cherchiltank написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)
Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3656
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 263 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:13
cherchiltank написав: Чукча2 написав:
Подождите, подождите…
А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?
рАкета отменяется?
І не буде років 5-10
О! Черчиль зовсім сумний.
Схоже, в преміальному сегменті справи кепські, і "витрачати щоліта 30 000 дол на відпочинок" - наш мультимільйонер - не скоро зможе.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 26 лис, 2023 23:25, всього редагувалось 4 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23547
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1608 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:20
барабашов написав: cherchiltank написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)
Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?
На метр сравнивать эти жк не корректно. В Даймонде, на сколько я помню, нет метражей до 150 м2. Почему то думаю, что в Даймонде она будет выше.
В Джек х. 8 квартир на этаже из которых только одна треха на 110 метров. Общее количество квартир более 260, ещё и какая то лабуда на крыше. Всё это хозяйство обслуживают три лифта.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9229
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1854 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 27 лис, 2023 07:13
hume написав:
Только вчера держал у руках синюю сотку с двумя зелёными маленькими печатями и некой зелёной росписью угла. Я хз зачем такое делать.
Никогда не мог понять - чем это не деньги?
В 2014, когда курс летел стремительным домкратом, кажется по 13 на Б.Житомирской в обменниках набрал таких, кассирши с виноватым видом "У нас только такие".
Лера тогда вещала "Кто сейчас купит, потом пожалеет"
Действительно пожалел...что мало купил.
Так, объективно, - деньги и деньги. Никто кроме украинских банков их не отказывается принимать.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15807
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8103 раз.
- Подякували: 4967 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 07:31
Hotab написав:Voistov
, це все лише для безробітного. Або віддалено працюючого.
Навіть наш карусельщик щоб стерти копита в банках щодня, вже мабуть відчув , наскільки зручніше було б каруселити, якби місце проживання в його профілі відповідало б дійсності.
Про «возити попутників в плюс» - це взагалі епічно. Це вже ти не водій власного автомобіля, а маршрутчик. Або таксьор. Уявляю у що перетворять салон авто через півроку такого «відбивання дороги». Скільки жвачок буде на коврику у ворсі. Угу, наекономиш..
СТранно, как это берут под Юбер новые машины с кожаными салонами?
И всегда чисто.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15807
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8103 раз.
- Подякували: 4967 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 07:53
барабашов написав: fox767676 написав:
[quote="5648709:Slon_Nosov"
Так що там можна робити?
Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.
навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?
Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.[/quote]
В общем, смысл жизни - шмотки от вдовы бандюгана.
Не удивлен.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15807
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8103 раз.
- Подякували: 4967 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
Додано: Пон 27 лис, 2023 07:59
drevlyanin написав: Voistov написав: flyman написав:
плавають в мінял на базарі
Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?
Ще років з 10 тому знайомий поїхав купувати Октавію до салону і дууууже здивувався, що там не схотіли приймати більшу частину нахом'ячених долларів. Я його питаю-а чим аргументували те, а він так здивовано
повідомляє-так купюри були "трохи" пліснявілі та з неприємним запахом.
Виявилося, що чел роками натурально закопував, в скляних банках, в землю гроші, а потім дивується, що такі не хочуть приймати.
Такое впечатление, что эти купюры потом в кляссер вкладывают, а потом гостям показывают
"Вот эту купюру я получил в позапрошлом году, она очень редкая, на ней все волокна примерно параллельны, а вот эту купюру, выменял у лоха на купюру с загнутым углом"
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 15807
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8103 раз.
- Подякували: 4967 раз.
-
- Профіль
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24345
|16344404
|
|
|1330
|5371996
|
П'ят 24 лис, 2023 20:59
M-A-X
|
|3
|13009
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|