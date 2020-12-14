airmax78 написав:
Багато незрозумілого на ринку нерухомості. Але ж так завжди було і буде. По цій квартирі: незрозуміло чому одні фотки ніби реальні, а на інших дофотошоплені меблі? Цікаво. Види з вікон однозначно зачьотні. Хоча і кричать про те що це якась дальня околиця міста. Типу Погребів.
Когда-то в США был такой бизнес - недвижимость выставлялась в экспозицию с обстановкой, после продажи эта мебель ехала на склад компании, которая сотрудничала с риелтором, ждать новой продажи дома/квартиры.
Эта услуга стоила немало, но на дорогих объектах она была оправдана.
СЕйчас времена изменились, даже дешевые квартиры под ремонт, идут с фотками реальная/фотошоп, типа сейчас так, а так может быть.
Научно-технический прогресс в действии.