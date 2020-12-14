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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11421114221142311424
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:07

  airmax78 написав:
  siriys написав:https://www.realtor.ca/real-estate/26145785/414-8604-48-avenue-nw-calgary-bowness?view=imagelist
Cередня зп в Калгарі - 20 дол на годину, середня зп в Києві - 3 дол на годину.
Питання - як може коштувати квартира в Києві стільки ж, як в Калгарі?

Багато незрозумілого на ринку нерухомості. Але ж так завжди було і буде. По цій квартирі: незрозуміло чому одні фотки ніби реальні, а на інших дофотошоплені меблі? Цікаво. Види з вікон однозначно зачьотні. Хоча і кричать про те що це якась дальня околиця міста. Типу Погребів.


Когда-то в США был такой бизнес - недвижимость выставлялась в экспозицию с обстановкой, после продажи эта мебель ехала на склад компании, которая сотрудничала с риелтором, ждать новой продажи дома/квартиры.
Эта услуга стоила немало, но на дорогих объектах она была оправдана.
СЕйчас времена изменились, даже дешевые квартиры под ремонт, идут с фотками реальная/фотошоп, типа сейчас так, а так может быть.
Научно-технический прогресс в действии.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:14

  fox767676 написав:https://ua.traveltables.com/country/canada/city/calgary/cost-of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить


2 крупных города Канады с более-менее не холодным климатом - Ванкувер и Торонто.
Ванкувер - благодаря Большому огненному кольцу подводных вулканов в Тихом океане вдоль побережья, Торонто - благодяря клину на юг в сторону США и озеру Онтарио.
Но эти 2 города намного дороже остальных.
rjkz
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Повідомлень: 15807
З нами з: 31.01.12
Подякував: 8103 раз.
Подякували: 4967 раз.
 
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  #<1 ... 11421114221142311424
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