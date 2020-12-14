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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11421114221142311424>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:20

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)

Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?

На метр сравнивать эти жк не корректно. В Даймонде, на сколько я помню, нет метражей до 150 м2. Почему то думаю, что в Даймонде она будет выше.
В Джек х. 8 квартир на этаже из которых только одна треха на 110 метров. Общее количество квартир более 260, ещё и какая то лабуда на крыше. Всё это хозяйство обслуживают три лифта.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 07:13

  hume написав:Только вчера держал у руках синюю сотку с двумя зелёными маленькими печатями и некой зелёной росписью угла. Я хз зачем такое делать.


Никогда не мог понять - чем это не деньги?
В 2014, когда курс летел стремительным домкратом, кажется по 13 на Б.Житомирской в обменниках набрал таких, кассирши с виноватым видом "У нас только такие".
Лера тогда вещала "Кто сейчас купит, потом пожалеет"
Действительно пожалел...что мало купил.
Так, объективно, - деньги и деньги. Никто кроме украинских банков их не отказывается принимать.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 07:31

  Hotab написав:Voistov , це все лише для безробітного. Або віддалено працюючого.
Навіть наш карусельщик щоб стерти копита в банках щодня, вже мабуть відчув , наскільки зручніше було б каруселити, якби місце проживання в його профілі відповідало б дійсності.
Про «возити попутників в плюс» - це взагалі епічно. Це вже ти не водій власного автомобіля, а маршрутчик. Або таксьор. Уявляю у що перетворять салон авто через півроку такого «відбивання дороги». Скільки жвачок буде на коврику у ворсі. Угу, наекономиш..


СТранно, как это берут под Юбер новые машины с кожаными салонами?
И всегда чисто.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 07:53

  барабашов написав:
  fox767676 написав:[quote="5648709:Slon_Nosov"

Так що там можна робити? Стояти в корках, шукати місце для авто? Важаю центр Києва непридатним для життя, виключення для пенсіонерів без авто і потреби їздити на роботу.



навіщо там авто, якщо більшість офісів у пішій доступності, і рекордна щильність станцій метро всіх гілок ?

Когда у тебя появляется жильё в местах, где даже царскмй фонд под капиталь стоит пару куе метр(за Джеки и прочие Линдены промолчу) и авто за пару кирпичей с белым кожаным салоном, а под него и одежда и обувь если не от Оксаны Хант, так хоть с ЦУМа, не сильно хочется спускаться в плотном потоке народу в места, где модные кремовые или красные туфельки ручной работы по цене зарплаты на "0"-е могут в толпе оттоптать, а голубые джинсы дизель или ферре с того же лабаза - засрать грязной сумкой.
Поэтому не всем, кто имеет возможность купить себе прелесть по цене как у венского нашего гуру, нужно метро в пешей близости от подьезда.
Хотя возможно что не в час пик они, эти схватившие удачу за ж...пу товарищи, прекрасно в нём катаются, и может даже сидя и смотря Позднякова и Золкина по смарту.
Но не в светлых дорогих штанах и куртке.[/quote]

В общем, смысл жизни - шмотки от вдовы бандюгана.
Не удивлен.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 07:59

  drevlyanin написав:
  Voistov написав:
  flyman написав:плавають в мінял на базарі


Миль пардон, а что это за феномен: « плеснёво-пропечатанных арабами соток»?


Ще років з 10 тому знайомий поїхав купувати Октавію до салону і дууууже здивувався, що там не схотіли приймати більшу частину нахом'ячених долларів. Я його питаю-а чим аргументували те, а він так здивовано :mrgreen: повідомляє-так купюри були "трохи" пліснявілі та з неприємним запахом. :shock: Виявилося, що чел роками натурально закопував, в скляних банках, в землю гроші, а потім дивується, що такі не хочуть приймати.


Такое впечатление, что эти купюры потом в кляссер вкладывают, а потом гостям показывают
"Вот эту купюру я получил в позапрошлом году, она очень редкая, на ней все волокна примерно параллельны, а вот эту купюру, выменял у лоха на купюру с загнутым углом"
:lol:
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:07

  airmax78 написав:
  siriys написав:https://www.realtor.ca/real-estate/26145785/414-8604-48-avenue-nw-calgary-bowness?view=imagelist
Cередня зп в Калгарі - 20 дол на годину, середня зп в Києві - 3 дол на годину.
Питання - як може коштувати квартира в Києві стільки ж, як в Калгарі?

Багато незрозумілого на ринку нерухомості. Але ж так завжди було і буде. По цій квартирі: незрозуміло чому одні фотки ніби реальні, а на інших дофотошоплені меблі? Цікаво. Види з вікон однозначно зачьотні. Хоча і кричать про те що це якась дальня околиця міста. Типу Погребів.


Когда-то в США был такой бизнес - недвижимость выставлялась в экспозицию с обстановкой, после продажи эта мебель ехала на склад компании, которая сотрудничала с риелтором, ждать новой продажи дома/квартиры.
Эта услуга стоила немало, но на дорогих объектах она была оправдана.
СЕйчас времена изменились, даже дешевые квартиры под ремонт, идут с фотками реальная/фотошоп, типа сейчас так, а так может быть.
Научно-технический прогресс в действии.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:14

  fox767676 написав:https://ua.traveltables.com/country/canada/city/calgary/cost-of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить


2 крупных города Канады с более-менее не холодным климатом - Ванкувер и Торонто.
Ванкувер - благодаря Большому огненному кольцу подводных вулканов в Тихом океане вдоль побережья, Торонто - благодяря клину на юг в сторону США и озеру Онтарио.
Но эти 2 города намного дороже остальных.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:01

  Frant написав:Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????

Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!

Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vitaliiangel написав:
  rjkz написав:
  Hotab написав: Це вже ти не водій власного автомобіля, а маршрутчик. Або таксьор. Уявляю у що перетворять салон авто через півроку такого «відбивання дороги». Скільки жвачок буде на коврику у ворсі. Угу, наекономиш..


СТранно, как это берут под Юбер новые машины с кожаными салонами?
И всегда чисто.

хотаб свиней возит и убирать потом ленится, отсюда такие выводы.
ти знову прийшов сюди флудити про речі в яких дупля не рубиш?
американці беруть в кредит нові авто під смішні проценти, ставляться до них тупо як до розходників, а якщо це авто для бізнеса - то й взагалі, бо вони знають шо поїздять і здадуть його в трейд ін, а наші таксисти купують хтозна як склепані битки зі скрученим пробігом за кеш - відчуваєш різницю?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:10

  rjkz написав:
  drevlyanin написав:
Ще років з 10 тому знайомий поїхав купувати Октавію до салону і дууууже здивувався, що там не схотіли приймати більшу частину нахом'ячених долларів. Я його питаю-а чим аргументували те, а він так здивовано :mrgreen: повідомляє-так купюри були "трохи" пліснявілі та з неприємним запахом. :shock: Виявилося, що чел роками натурально закопував, в скляних банках, в землю гроші, а потім дивується, що такі не хочуть приймати.


Такое впечатление, что эти купюры потом в кляссер вкладывают, а потом гостям показывают
"Вот эту купюру я получил в позапрошлом году, она очень редкая, на ней все волокна примерно параллельны, а вот эту купюру, выменял у лоха на купюру с загнутым углом"
:lol:


Людина живе в соціумі а не сама по собі і в якихось моментах вимушена підлаштовуватися під зовнішні обставини, які склалися на той момент або:
-он пробовал на прочность этот мир каждый миг
-мир оказался прочней :(
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