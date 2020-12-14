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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11421114221142311424
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:11

  барабашов написав:
  Frant написав:Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????

Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!

Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку

нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:12

  flyman написав:
  барабашов написав:
  Frant написав:Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????

Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!

Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку

нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара

Крім тебе, нахалбуд без документів за 10 000 дол - нікому не цікавий.
Марна трата грошей.
Frant
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