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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 13:11
барабашов написав: Frant написав:
Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????
Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!
Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку
нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:12
flyman написав: барабашов написав: Frant написав:
Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????
Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!
Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку
нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара
Крім тебе, нахалбуд без документів за 10 000 дол - нікому не цікавий.
Марна трата грошей.
Краще ти купив би м'яса до мівіни і опеньок - вистачило би на 10 років норм. більш-менш харчуватись одній людині
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:57
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
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