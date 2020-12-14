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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11420114211142211423>
Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:13

  cherchiltank написав:
  Чукча2 написав:Подождите, подождите…

А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?

рАкета отменяется?

І не буде років 5-10

О! Черчиль зовсім сумний.
Схоже, в преміальному сегменті справи кепські, і "витрачати щоліта 30 000 дол на відпочинок" - наш мультимільйонер - не скоро зможе.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 26 лис, 2023 23:25, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 26 лис, 2023 22:20

  барабашов написав:
  cherchiltank написав:
  барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?

Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)

Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?

На метр сравнивать эти жк не корректно. В Даймонде, на сколько я помню, нет метражей до 150 м2. Почему то думаю, что в Даймонде она будет выше.
В Джек х. 8 квартир на этаже из которых только одна треха на 110 метров. Общее количество квартир более 260, ещё и какая то лабуда на крыше. Всё это хозяйство обслуживают три лифта.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:07

  airmax78 написав:
  siriys написав:https://www.realtor.ca/real-estate/26145785/414-8604-48-avenue-nw-calgary-bowness?view=imagelist
Cередня зп в Калгарі - 20 дол на годину, середня зп в Києві - 3 дол на годину.
Питання - як може коштувати квартира в Києві стільки ж, як в Калгарі?

Багато незрозумілого на ринку нерухомості. Але ж так завжди було і буде. По цій квартирі: незрозуміло чому одні фотки ніби реальні, а на інших дофотошоплені меблі? Цікаво. Види з вікон однозначно зачьотні. Хоча і кричать про те що це якась дальня околиця міста. Типу Погребів.


Когда-то в США был такой бизнес - недвижимость выставлялась в экспозицию с обстановкой, после продажи эта мебель ехала на склад компании, которая сотрудничала с риелтором, ждать новой продажи дома/квартиры.
Эта услуга стоила немало, но на дорогих объектах она была оправдана.
СЕйчас времена изменились, даже дешевые квартиры под ремонт, идут с фотками реальная/фотошоп, типа сейчас так, а так может быть.
Научно-технический прогресс в действии.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 08:14

  fox767676 написав:https://ua.traveltables.com/country/canada/city/calgary/cost-of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить


2 крупных города Канады с более-менее не холодным климатом - Ванкувер и Торонто.
Ванкувер - благодаря Большому огненному кольцу подводных вулканов в Тихом океане вдоль побережья, Торонто - благодяря клину на юг в сторону США и озеру Онтарио.
Но эти 2 города намного дороже остальных.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:01

  Frant написав:Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????

Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!

Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:02

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

американці беруть в кредит нові авто під смішні проценти, ставляться до них тупо як до розходників, а якщо це авто для бізнеса - то й взагалі, бо вони знають шо поїздять і здадуть його в трейд ін, а наші таксисти купують хтозна як склепані битки зі скрученим пробігом за кеш - відчуваєш різницю?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 13:11

  барабашов написав:
  Frant написав:Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????

Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!

Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
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нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 14:12

  flyman написав:
  барабашов написав:
  Frant написав:Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????

Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!

Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку

нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара

Крім тебе, нахалбуд без документів за 10 000 дол - нікому не цікавий.
Марна трата грошей.
Краще ти купив би м'яса до мівіни і опеньок - вистачило би на 10 років норм. більш-менш харчуватись одній людині
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 15:57

rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:12

  UA написав:rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то :mrgreen:


По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
rjkz
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