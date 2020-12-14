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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 26 лис, 2023 22:13
cherchiltank написав: Чукча2 написав:
Подождите, подождите…
А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?
рАкета отменяется?
І не буде років 5-10
О! Черчиль зовсім сумний.
Схоже, в преміальному сегменті справи кепські, і "витрачати щоліта 30 000 дол на відпочинок" - наш мультимільйонер - не скоро зможе.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 26 лис, 2023 23:25, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Нед 26 лис, 2023 22:20
барабашов написав: cherchiltank написав: барабашов написав:Frant
ТТ и Джеки с Даймонд Хиллами будут через полгода в пределах 1,5куе за метр?
Не будуть
Порівнювати даймонд хіл з тарянами це як Монако і хацапєтовку)
Не был внутри ни там, ни там
Цена вторички с ремонтом на 27.11.23 в обоих ЖК сильно отличается(на метр) или одинакова?
На метр сравнивать эти жк не корректно. В Даймонде, на сколько я помню, нет метражей до 150 м2. Почему то думаю, что в Даймонде она будет выше.
В Джек х. 8 квартир на этаже из которых только одна треха на 110 метров. Общее количество квартир более 260, ещё и какая то лабуда на крыше. Всё это хозяйство обслуживают три лифта.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 08:07
airmax78 написав: siriys написав:
https://www.realtor.ca/real-estate/26145785/414-8604-48-avenue-nw-calgary-bowness?view=imagelist
Cередня зп в Калгарі - 20 дол на годину, середня зп в Києві - 3 дол на годину.
Питання - як може коштувати квартира в Києві стільки ж, як в Калгарі?
Багато незрозумілого на ринку нерухомості. Але ж так завжди було і буде. По цій квартирі: незрозуміло чому одні фотки ніби реальні, а на інших дофотошоплені меблі? Цікаво. Види з вікон однозначно зачьотні. Хоча і кричать про те що це якась дальня околиця міста. Типу Погребів.
Когда-то в США был такой бизнес - недвижимость выставлялась в экспозицию с обстановкой, после продажи эта мебель ехала на склад компании, которая сотрудничала с риелтором, ждать новой продажи дома/квартиры.
Эта услуга стоила немало, но на дорогих объектах она была оправдана.
СЕйчас времена изменились, даже дешевые квартиры под ремонт, идут с фотками реальная/фотошоп, типа сейчас так, а так может быть.
Научно-технический прогресс в действии.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 08:14
fox767676 написав:
https://ua.traveltables.com/country/canada/city/calgary/cost-of-living/
Перевірив тут - дійсно нерухомість недорого в Калгарі.
Але ж за кліматом це як Сибір, тільки цивілізований. для нещасних українців покатить
2 крупных города Канады с более-менее не холодным климатом - Ванкувер и Торонто.
Ванкувер - благодаря Большому огненному кольцу подводных вулканов в Тихом океане вдоль побережья, Торонто - благодяря клину на юг в сторону США и озеру Онтарио.
Но эти 2 города намного дороже остальных.
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:01
Frant написав:
Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????
Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!
Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:02
американці беруть в кредит нові авто під смішні проценти, ставляться до них тупо як до розходників, а якщо це авто для бізнеса - то й взагалі, бо вони знають шо поїздять і здадуть його в трейд ін, а наші таксисти купують хтозна як склепані битки зі скрученим пробігом за кеш - відчуваєш різницю?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 13:11
барабашов написав: Frant написав:
Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????
Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!
Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку
нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара
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Додано: Пон 27 лис, 2023 14:12
flyman написав: барабашов написав: Frant написав:
Де рили новобудники?
Де дефіцит житла?
Де перекупи нерухомості?
Де дорожай????
Жодного клоуна не залишилось.
Бути дешевію, причому глобальному дешевію!
Кстати - что в столице с новостроями? Добивают полуготовое и ноль новых заборов? Дельмар как себя у вас ведёт? У нас бросил почти добитую до конца но недозастеклённую свечку в самом центре, и если весной что то кран крутил-поднимал, то сейчас - заброшка.
Алеф Ермолаева коммерцию домучивает потихоньку
нахалбуд в ПС будує по ковідній ціні з урахуванням інфляції долара
Крім тебе, нахалбуд без документів за 10 000 дол - нікому не цікавий.
Марна трата грошей.
Краще ти купив би м'яса до мівіни і опеньок - вистачило би на 10 років норм. більш-менш харчуватись одній людині
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Додано: Пон 27 лис, 2023 15:57
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:12
UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
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