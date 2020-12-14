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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11420114211142211423
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:30

  rjkz написав:
  UA написав:rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то :mrgreen:


По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.

ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:31

Бахилы решат проблему…
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:32

  UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то :mrgreen:


По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.

ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?

вони ще шпорами все поцарапають
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 16:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  rjkz написав:
  UA написав:rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то :mrgreen:


По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.

ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
Ви як американське кіно не бачили, з вулиці в черевиках в ліжко чи на диван - звичайна практика. Це вам не японці
Faceless
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  #<1 ... 11420114211142211423
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