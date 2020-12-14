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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:30
rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:31
Бахилы решат проблему…
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:32
UA написав: rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
вони ще шпорами все поцарапають
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:32
UA написав: rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
Ви як американське кіно не бачили, з вулиці в черевиках в ліжко чи на диван - звичайна практика. Це вам не японці
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:27
UA написав: rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
В фильме "Назад в будущее" такое было.
Затаптывают, им пофиг.
Лак, обычно желтеющий, в буквальном смысле, но не отваливающийся. Уретан-алкидный. Дает существенный пОджиг древесины. Дуб,ясень, клен - желтеют.
При этом высокая твердость и прочность на истирание. Экологичность...ну, чуть лучше, чем у новомосковского, который выдает эмиссию концерогенов и через десятилетия.
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rjkz
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