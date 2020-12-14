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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 27 лис, 2023 16:30
rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:31
Бахилы решат проблему…
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:32
UA написав: rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
вони ще шпорами все поцарапають
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Додано: Пон 27 лис, 2023 16:32
UA написав: rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
Ви як американське кіно не бачили, з вулиці в черевиках в ліжко чи на диван - звичайна практика. Це вам не японці
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Додано: Пон 27 лис, 2023 19:27
UA написав: rjkz написав: UA написав:
rjkz что это за дикая привычка у жителей среднего и дальнего Запада США не снимать обувь приходя на просмотры недвижимости?
У нас в Киеве улицы шампунями не моют.
Прям как хачи - банабаки какие-то
По всей территории.
Не только на просмотры, в гости тоже.
Только недавно приехавшие снимают, 10+ лет - нет.
Руки после улицы тоже не моют.
ОК. Как им квартиры сдавать?
Затопчут паркет покрытый не желтеющим лаком.
Спят тоже в ботинках?
В фильме "Назад в будущее" такое было.
Затаптывают, им пофиг.
Лак, обычно желтеющий, в буквальном смысле, но не отваливающийся. Уретан-алкидный. Дает существенный пОджиг древесины. Дуб,ясень, клен - желтеют.
При этом высокая твердость и прочность на истирание. Экологичность...ну, чуть лучше, чем у новомосковского, который выдает эмиссию канцерогенов и через десятилетия.
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rjkz
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Додано: Вів 28 лис, 2023 09:58
Frant написав: cherchiltank написав: Чукча2 написав:
Подождите, подождите…
А как же все эти очереди в Реберню, дорогие машины на улицах, нескончаемые потоки западных денег и все вот эти Виденьские сказки?
рАкета отменяется?
І не буде років 5-10
О! Черчиль зовсім сумний.
Схоже, в преміальному сегменті справи кепські, і "витрачати щоліта 30 000 дол на відпочинок" - наш мультимільйонер - не скоро зможе.
Ну років на 10 вистачить) чому це я сумний?)
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cherchiltank
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Додано: Вів 28 лис, 2023 17:54
Что то веточка засыхает, замерзает…
Как я понял, рылы-новобудовцы уже все за границей
Говорили , умные люди… не слушай, что я говорю, а смотри , что я делаю
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Чукча2
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Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
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