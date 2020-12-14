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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11421114221142311424
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 21:32

  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Так, кредити йдуть непогано.
https://ukrfinzhytlo.in.ua/analytyka-mb/
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31

Фундамент Е-осели - зарубежные деньги?
Полностью за счет бюджета?
Что то пойдет не так, и даст трещину
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:37

Чукча2

Я вообще не понимаю, как в нынешних реалиях можно влазить в кредит на 20 лет. Но люди берут, тем самым поддерживая цены на недвигу
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:45

Ну если берут, это ж наверно хорошо… верят в лучшее

Уже столько программ разных было
В климате дикого капитализма они слабо работали
Молодежный кредит, много надежд было

Тут важно понимать, кто платит за эту доброту
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 23:51

  Чукча2 написав:Тут важно понимать, кто платит за эту доброту
печатный станок, кредитование в гривне.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:08

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень

питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:24

  kingkongovets написав:шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень

питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?


порадив би, схема хороша, працююча, ризики відносно невеликі, хоча і присутні. 3% це шара. де саме купувати - питання бюджету і особистих вподобань. не брати недострої із невеликим ступенем готовності (хіба що в надійних). на олх при пошуку вказати "+ єоселя", вилізуть якість варіанти. якщо ціна перевищує поріг - можна самому покрити надлишок.
trololo
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