Так, кредити йдуть непогано.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 28 лис, 2023 21:32
Так, кредити йдуть непогано.
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:31
Фундамент Е-осели - зарубежные деньги?
Полностью за счет бюджета?
Что то пойдет не так, и даст трещину
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:37
Чукча2
Я вообще не понимаю, как в нынешних реалиях можно влазить в кредит на 20 лет. Но люди берут, тем самым поддерживая цены на недвигу
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:45
Ну если берут, это ж наверно хорошо… верят в лучшее
Уже столько программ разных было
В климате дикого капитализма они слабо работали
Молодежный кредит, много надежд было
Тут важно понимать, кто платит за эту доброту
Додано: Вів 28 лис, 2023 23:51
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:08
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень
питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:24
порадив би, схема хороша, працююча, ризики відносно невеликі, хоча і присутні. 3% це шара. де саме купувати - питання бюджету і особистих вподобань. не брати недострої із невеликим ступенем готовності (хіба що в надійних). на олх при пошуку вказати "+ єоселя", вилізуть якість варіанти. якщо ціна перевищує поріг - можна самому покрити надлишок.
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