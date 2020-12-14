Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень
питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?
kingkongovets написав:шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень
питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?
порадив би, схема хороша, працююча, ризики відносно невеликі, хоча і присутні. 3% це шара. де саме купувати - питання бюджету і особистих вподобань. не брати недострої із невеликим ступенем готовності (хіба що в надійних). на олх при пошуку вказати "+ єоселя", вилізуть якість варіанти. якщо ціна перевищує поріг - можна самому покрити надлишок.
kingkongovets написав:шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень
питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?
порадив би, схема хороша, працююча, ризики відносно невеликі, хоча і присутні. 3% це шара. де саме купувати - питання бюджету і особистих вподобань. не брати недострої із невеликим ступенем готовності (хіба що в надійних). на олх при пошуку вказати "+ єоселя", вилізуть якість варіанти. якщо ціна перевищує поріг - можна самому покрити надлишок.
Я б зараз купував би тільки з ремонтом - це хоча б можна здавати