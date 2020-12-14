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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11422114231142411425
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:56

  Andrey2512 написав:trololo

Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?

Можливі прильоти навіть не беру до уваги

Все разом)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:57

  beee написав:Читаю, улыбаюсь, молча делаю своё. Покупаю в Киеве, продаю в Киеве.
В Польше стоит хата, в которой я ни разу не был - обычная перестраховка.
Не хватало, чтобы я тебе тут спивав. Кому нужно - общаемся в личке

Десь заплакав кіт під лампою)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По інформації нотаріусів знайомих - все що зараз продається та купується це єоселя - але там свої нотаріуси) найближчі 3 місяці буде штиль у кращому випадку
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