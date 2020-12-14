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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:56

  Andrey2512 написав:trololo

Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?

Можливі прильоти навіть не беру до уваги

Все разом)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:57

  beee написав:Читаю, улыбаюсь, молча делаю своё. Покупаю в Киеве, продаю в Киеве.
В Польше стоит хата, в которой я ни разу не был - обычная перестраховка.
Не хватало, чтобы я тебе тут спивав. Кому нужно - общаемся в личке

Десь заплакав кіт під лампою)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 00:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По інформації нотаріусів знайомих - все що зараз продається та купується це єоселя - але там свої нотаріуси) найближчі 3 місяці буде штиль у кращому випадку
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 08:08

  cherchiltank написав:По інформації нотаріусів знайомих - все що зараз продається та купується це єоселя - але там свої нотаріуси) найближчі 3 місяці буде штиль у кращому випадку

Не просто штиль, а пониження цін.

В масштабах держави Е-оселя не вплине на тренд.
Надто багато проблем накопичилось за 32 роки охлократії.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:30

  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:37

  beee написав:
  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:51

  beee написав:
  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

Що значить очень популярна?) є оселю дають в рази менше ніж людей готових її взяти - але це всього лише сотні кредитів в місяць - капля в море
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий - весь ринок нерухомості Києва став ринком купівлі продажу Лівобережної новобудови)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:54

  cherchiltank написав:
  beee написав:
  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

Що значить очень популярна?) є оселю дають в рази менше ніж людей готових її взяти - але це всього лише сотні кредитів в місяць - капля в море
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий - весь ринок нерухомості Києва став ринком купівлі продажу Лівобережної новобудови)

А кулі безробітний рил може написати?
Що справи кепські, клієнтів мало, вимагають скидки?
Такого він не напише, не та професія. :mrgreen:
  cherchiltank написав:По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий

він забув, що писав раніше. :oops:
пам,ять слабка :oops:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 лис, 2023 10:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 09:57

  Frant написав:
  beee написав:
  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Черговий художній свист - 165 тисяч баксів це більше ніж максимальна вартість квартири на яку дають єоселю.
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:00

  cherchiltank написав:
  Frant написав:
  beee написав:Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Черговий художній свист - 165 тисяч баксів це більше ніж максимальна вартість квартири на яку дають єоселю.

Він заливає.
Причому регулярно, безграмотно і негарно.
Треба йому пройти курси художнього свисту.
Щоб публіка аплодувала стоячи, а не закидала тапками. :P
І підтягти свій інтелектуальний рівень, покращити пам,ять.

На сусідній гілці є такйи Акурт, бувший доцент-математик. Розуна людина. Зараз впарює клєінтам турецьку курортну нерухомість. Його пости раніше любо-дорого було читати. Зараз, правда, геть списався, як максим горький. :evil:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 29 лис, 2023 10:06, всього редагувалось 2 разів.
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