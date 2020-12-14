|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:56
Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги
Все разом)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:57
beee написав:
Читаю, улыбаюсь, молча делаю своё. Покупаю в Киеве, продаю в Киеве.
В Польше стоит хата, в которой я ни разу не был - обычная перестраховка.
Не хватало, чтобы я тебе тут спивав. Кому нужно - общаемся в личке
Десь заплакав кіт під лампою)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 00:58
По інформації нотаріусів знайомих - все що зараз продається та купується це єоселя - але там свої нотаріуси) найближчі 3 місяці буде штиль у кращому випадку
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 08:08
cherchiltank написав:
По інформації нотаріусів знайомих - все що зараз продається та купується це єоселя - але там свої нотаріуси) найближчі 3 місяці буде штиль у кращому випадку
Не просто штиль, а пониження цін.
В масштабах держави Е-оселя не вплине на тренд.
Надто багато проблем накопичилось за 32 роки охлократії.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23559
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 09:30
Andrey2512 написав:
єОселя сейчас популярна, вроде ) да?
Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1452
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 09:37
beee написав: Andrey2512 написав:
єОселя сейчас популярна, вроде ) да?
Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23559
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 09:51
beee написав: Andrey2512 написав:
єОселя сейчас популярна, вроде ) да?
Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
Що значить очень популярна?) є оселю дають в рази менше ніж людей готових її взяти - але це всього лише сотні кредитів в місяць - капля в море
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий - весь ринок нерухомості Києва став ринком купівлі продажу Лівобережної новобудови)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 09:54
cherchiltank написав: beee написав: Andrey2512 написав:
єОселя сейчас популярна, вроде ) да?
Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
Що значить очень популярна?) є оселю дають в рази менше ніж людей готових її взяти - але це всього лише сотні кредитів в місяць - капля в море
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий - весь ринок нерухомості Києва став ринком купівлі продажу Лівобережної новобудови)
А кулі безробітний рил може написати?
Що справи кепські, клієнтів мало, вимагають скидки?
Такого він не напише, не та професія.
cherchiltank написав:
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий
він забув, що писав раніше.
пам,ять слабка
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 29 лис, 2023 10:03, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23559
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 09:57
Frant написав: beee написав: Andrey2512 написав:
єОселя сейчас популярна, вроде ) да?
Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
Черговий художній свист - 165 тисяч баксів це більше ніж максимальна вартість квартири на яку дають єоселю.
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 10:00
cherchiltank написав: Frant написав: beee написав:
Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна
"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
Черговий художній свист - 165 тисяч баксів це більше ніж максимальна вартість квартири на яку дають єоселю.
Він заливає.
Причому регулярно, безграмотно і негарно.
Треба йому пройти курси художнього свисту.
Щоб публіка аплодувала стоячи, а не закидала тапками.
І підтягти свій інтелектуальний рівень, покращити пам,ять.
На сусідній гілці є такйи Акурт, бувший доцент-математик. Розуна людина. Зараз впарює клєінтам турецьку курортну нерухомість. Його пости раніше любо-дорого було читати. Зараз, правда, геть списався, як максим горький.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 29 лис, 2023 10:06, всього редагувалось 2 разів.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23559
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|