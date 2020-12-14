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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1142411425114261142711428>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  beee написав:
  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

Що значить очень популярна?) є оселю дають в рази менше ніж людей готових її взяти - але це всього лише сотні кредитів в місяць - капля в море
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий - весь ринок нерухомості Києва став ринком купівлі продажу Лівобережної новобудови)
А что не так? Я тоже писал, что продал Славутич с ремонтом. Сейчас думаю о предложении купить 2 кв без ремонта.
Кстати без ремонта там не так уж и много предложений.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  cherchiltank написав:
  Frant написав:[quote="5653097:beee"]
Людям на 3к Славутич согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

"Кому і кобила наречена"
або
"На безриб,ї - і рак риба"
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Черговий художній свист - 165 тисяч баксів це більше ніж максимальна вартість квартири на яку дають єоселю.

Він заливає.
Причому регулярно, безграмотно і негарно.
Треба йому пройти курси художнього свисту.
Щоб публіка аплодувала стоячи, а не закидала тапками. :P
І підтягти свій інтелектуальний рівень, покращити пам,ять.

На сусідній гілці є такйи Акурт, бувший доцент-математик. Розуна людина. Зараз впарює клєінтам турецьку курортну нерухомість. Його пости раніше любо-дорого було читати. Зараз, правда, геть списався, як максим горький. :evil:[/quote]Согласен с Beee!
Тут сидят только одни теоретики диванные!
Вообще ноль пользы с данного форума последнее время!
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:04

  5396669 написав:Вообще ноль пользы с данного форума последнее время!

так зажди під час дешевію.
Нікому хвилі здіймати, рили сидять на мінімальній ЗП.
За рекламу на форумах - їм зараз не платять.
Інколи щось пишуть, як ваш друг, проте - без "огонька", без натхнення.
Крім того, природна тупість і неосвіченість - дає себе знати. :wink:
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:20

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:
  5396669 написав:Вообще ноль пользы с данного форума последнее время!

так зажди під час дешевію.
Нікому хвилі здіймати, рили сидять на мінімальній ЗП.
За рекламу на форумах - їм зараз не платять.
Інколи щось пишуть, як ваш друг, проте - без "огонька", без натхнення.
Крім того, природна тупість і неосвіченість - дає себе знати. :wink:
Так а что он пишет? Он же не загоняет в определенные отделы продаж и не напаривает квартиры.

Общался с ним в личке в свое время при покупке кв в Польше - предметно обсудили рынок и нюансы с банками.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
А вы тут что делаете?
Что-то покупаете или продаете?
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:44

  cherchiltank написав:
  beee написав:
  Andrey2512 написав:єОселя сейчас популярна, вроде ) да?

Людям на 3к Славутич за 165 куе согласовали.
Так что е оселя, оказывается, очень популярна

Що значить очень популярна?) є оселю дають в рази менше ніж людей готових її взяти - але це всього лише сотні кредитів в місяць - капля в море
По вашим дописам в Києві той Славутич уже 10 разів куплений і проданий - весь ринок нерухомості Києва став ринком купівлі продажу Лівобережної новобудови)

А то и значит.
Что все продажи у меня через е оселю. Умник
beee
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 10:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
тому що не треба кормити тролів і реагувати на флудерастів
їх тут не дуже і багато, але гілку вони засирають на жаль капітально, іноді по декілька сторінок срача та флуду
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:00

  kingkongovets написав:шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень

питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?

Син-ІТник ніяким боком (хіба як поручитель) до єОслеі.
Можна брати дві. Одну на вчительку, іншу на умовного бійця. Але потрібно розлучитися.
flyman
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