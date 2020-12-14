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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:01

  Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги

Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:07

  finuser521 написав:
  Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги

Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.

І що 3% іпотеки не потягнуть в грн.? Серйозно? Ймовірність як зустріти динозавара на Хрещатику, 50/50 (можна зустріти а можна ні).
еОселя для вибраного кола претендентів. Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 29 лис, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:08

  5396669 написав:
cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
А вы тут что делаете?
Что-то покупаете или продаете?

Я вже продав рік тому, думаю купити якщо щось цікаве буде) я тут вже 3 роки дописую про оренду з цінами на свої обʼєкти - а не видумані з фонаря історіі)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:09

  flyman написав:
  finuser521 написав:
  Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги

Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.

І що 3% іпотеки не потягнуть в грн.? Серйозно?
еОселя для вибраного кола претендентів. Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.

Подивись яка зарплатня у вчителів і продавчинь - і подумай що вони зможуть потягнути)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:11

  5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:13

  beee написав:

А то и значит.
Что все продажи у меня через е оселю. Умник[/quote]
Тобто живих грошей у людей нема - тому і продажі через єоселю - мабуть до дорожчаю)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.


Ну хз, якщо честно. 20-річний кредит - це фіксація ціни житла на такий саме термін
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:
cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
А вы тут что делаете?
Что-то покупаете или продаете?

Я вже продав рік тому, думаю купити якщо щось цікаве буде) я тут вже 3 роки дописую про оренду з цінами на свої обʼєкти - а не видумані з фонаря історіі)
А кто выдумывает? Я написал реальную цену продажи Славутича с ремонтом.
Ничего сейчас не продаю (кв в буче не в счет - не в теме топика). Еще есть 1к с ремонтом - но буду думать или продавать или подождать 3 года докам, а пока уйти в аренду.
Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26

  5396669 написав:Я написал реальную цену продажи Славутича с ремонтом.

  cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич)

Та ж сама особа, під іншим ніком.
100% клоунада :wink:
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