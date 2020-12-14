|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:01
Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги
Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.
-
finuser521
-
-
- Повідомлень: 53
- З нами з: 29.06.22
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:07
finuser521 написав: Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги
Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.
І що 3% іпотеки не потягнуть в грн.? Серйозно? Ймовірність як зустріти динозавара на Хрещатику, 50/50 (можна зустріти а можна ні).
еОселя для вибраного кола претендентів. Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 29 лис, 2023 11:09, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33251
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 2727 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:08
5396669 написав:
cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
А вы тут что делаете?
Что-то покупаете или продаете?
Я вже продав рік тому, думаю купити якщо щось цікаве буде) я тут вже 3 роки дописую про оренду з цінами на свої обʼєкти - а не видумані з фонаря історіі)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:09
flyman написав: finuser521 написав: Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги
Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.
І що 3% іпотеки не потягнуть в грн.? Серйозно?
еОселя для вибраного кола претендентів. Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.
Подивись яка зарплатня у вчителів і продавчинь - і подумай що вони зможуть потягнути)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:11
5396669 написав:
Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:13
beee написав:
[є
А то и значит.
Что все продажи у меня через е оселю. Умник[/quote]
Тобто живих грошей у людей нема - тому і продажі через єоселю - мабуть до дорожчаю)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 159 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:21
flyman написав:
Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.
Ну хз, якщо честно. 20-річний кредит - це фіксація ціни житла на такий саме термін
-
Andrey2512
-
-
- Повідомлень: 592
- З нами з: 04.04.22
- Подякував: 42 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:25
cherchiltank написав: 5396669 написав:
cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
А вы тут что делаете?
Что-то покупаете или продаете?
Я вже продав рік тому, думаю купити якщо щось цікаве буде) я тут вже 3 роки дописую про оренду з цінами на свої обʼєкти - а не видумані з фонаря історіі)
А кто выдумывает? Я написал реальную цену продажи Славутича с ремонтом.
Ничего сейчас не продаю (кв в буче не в счет - не в теме топика). Еще есть 1к с ремонтом - но буду думать или продавать или подождать 3 года докам, а пока уйти в аренду.
Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26
cherchiltank написав: 5396669 написав:
Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)
-
5396669
-
-
- Повідомлень: 393
- З нами з: 17.02.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 85 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26
5396669 написав:
Я написал реальную цену продажи Славутича с ремонтом.
cherchiltank написав:
О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич)
Та ж сама особа, під іншим ніком.
100% клоунада
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23559
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1609 раз.
- Подякували: 2507 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|