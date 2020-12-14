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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  flyman написав:Була би можливість попасти під умови, взяв би сам на себе, на жінку, на дітей, і ще на кота та пса Патрона.


Ну хз, якщо честно. 20-річний кредит - це фіксація ціни житла на такий саме термін
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:25

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:
cherchiltank написав:О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич) - зимою купляєте коли ціна падає - літом продаєте коли ціна зростає - так за війну можна заробити на бляху а якщо податок не платити то і на китайський джип)
А вы тут что делаете?
Что-то покупаете или продаете?

Я вже продав рік тому, думаю купити якщо щось цікаве буде) я тут вже 3 роки дописую про оренду з цінами на свої обʼєкти - а не видумані з фонаря історіі)
А кто выдумывает? Я написал реальную цену продажи Славутича с ремонтом.
Ничего сейчас не продаю (кв в буче не в счет - не в теме топика). Еще есть 1к с ремонтом - но буду думать или продавать или подождать 3 года докам, а пока уйти в аренду.
Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы не помните мои сообщения трех-четырехлетней давности о скупке паркингов? Меня еще тут хейтили! А по факту самое удачное вложение на моменте
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:49

  kingkongovets написав:шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень

питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?


Айтішну молодь не рідко тягне "в мандри" і не відомо, де їм заманецься осісти. Знайомі моєї дочки де тільки не побували за останні 3-5 років і не чув жодного кейсу, щоб хтось купив за цей час житло, хоча заробляють нормально. За останній рік знаю про "хлопчика" біля 30+ років, переконаного холостяка, під час подорожі до Ісландії познайомився там з китаянкою, і все, прощавайте старі друзі та звички, поки живуть там але можливо подадуться в піднебесну. А ось одна дівчина, поїхала якось на "пару тижднів" провідати подругу до Аргентини і там зустріла якогось місцевого мачо і вже рік нікуди не смикається та майже не виходить на з'язок. :D
п.с. Купити нормальну київську квартиру в іпотеку під 3 відсотки в гривні, якщо це не надто обтяжливо для бюджету, все одно можна, незважаючи на написане мною вище, але потрібно бути готовими, що син в ній жити не буде і доведеться її з часом продати/здавати, а не витрачати нерви на вмовляння нащадка.
Що саме та де, важко сказати, не знаючи уподобань та можливостей конкретної людини.
Тут як кажуть: "в каждой избушке свои погремушки".
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 29 лис, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 11:49

  kingkongovets написав:шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень

питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?

Спочатку вкласти гроші в курс психотерапії від незрілих вікових упереджень сину айтішніку.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:14

Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду[/quote]
10 тис з міста?) не сміши
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:15

  Andrey2512 написав:Чукча2

Я вообще не понимаю, как в нынешних реалиях можно влазить в кредит на 20 лет. Но люди берут, тем самым поддерживая цены на недвигу

Под 3 - 7% в гривне?
Это при том, что долларовые цены на ту же бытовую технику выросли с 2021 года на 35-40%
Взять е-оселю это самое разумное действие
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:16

Паркінгів в Києві повно по 100 баксів - це зимою, літом зазвичай і за 3000 грн не здаси)
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду

10 тис з міста?) не сміши[/quote]Я же сказал, оно двойное!
Аренда с одного авто - 5500грн/мес
Коммунальные за место (не авто) - 900грн/мес
Вам смешно?
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