Додано: Сер 29 лис, 2023 11:49

kingkongovets написав: шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз

є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень



питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як? шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналізє умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упередженьпитання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?

Айтішну молодь не рідко тягне "в мандри" і не відомо, де їм заманецься осісти. Знайомі моєї дочки де тільки не побували за останні 3-5 років і не чув жодного кейсу, щоб хтось купив за цей час житло, хоча заробляють нормально. За останній рік знаю про "хлопчика" біля 30+ років, переконаного холостяка, під час подорожі до Ісландії познайомився там з китаянкою, і все, прощавайте старі друзі та звички, поки живуть там але можливо подадуться в піднебесну. А ось одна дівчина, поїхала якось на "пару тижднів" провідати подругу до Аргентини і там зустріла якогось місцевого мачо і вже рік нікуди не смикається та майже не виходить на з'язок.п.с. Купити нормальну київську квартиру в іпотеку під 3 відсотки в гривні, якщо це не надто обтяжливо для бюджету, все одно можна, незважаючи на написане мною вище, але потрібно бути готовими, що син в ній жити не буде і доведеться її з часом продати/здавати, а не витрачати нерви на вмовляння нащадка.Що саме та де, важко сказати, не знаючи уподобань та можливостей конкретної людини.Тут як кажуть: "в каждой избушке свои погремушки".