Ну хз, якщо честно. 20-річний кредит - це фіксація ціни житла на такий саме термін
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:21
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:25
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А кто выдумывает? Я написал реальную цену продажи Славутича с ремонтом.
Ничего сейчас не продаю (кв в буче не в счет - не в теме топика). Еще есть 1к с ремонтом - но буду думать или продавать или подождать 3 года докам, а пока уйти в аренду.
Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:26
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Еще Диброву забыли)
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вы не помните мои сообщения трех-четырехлетней давности о скупке паркингов? Меня еще тут хейтили! А по факту самое удачное вложение на моменте
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:49
Айтішну молодь не рідко тягне "в мандри" і не відомо, де їм заманецься осісти. Знайомі моєї дочки де тільки не побували за останні 3-5 років і не чув жодного кейсу, щоб хтось купив за цей час житло, хоча заробляють нормально. За останній рік знаю про "хлопчика" біля 30+ років, переконаного холостяка, під час подорожі до Ісландії познайомився там з китаянкою, і все, прощавайте старі друзі та звички, поки живуть там але можливо подадуться в піднебесну. А ось одна дівчина, поїхала якось на "пару тижднів" провідати подругу до Аргентини і там зустріла якогось місцевого мачо і вже рік нікуди не смикається та майже не виходить на з'язок.
п.с. Купити нормальну київську квартиру в іпотеку під 3 відсотки в гривні, якщо це не надто обтяжливо для бюджету, все одно можна, незважаючи на написане мною вище, але потрібно бути готовими, що син в ній жити не буде і доведеться її з часом продати/здавати, а не витрачати нерви на вмовляння нащадка.
Що саме та де, важко сказати, не знаючи уподобань та можливостей конкретної людини.
Тут як кажуть: "в каждой избушке свои погремушки".
Востаннє редагувалось drevlyanin в Сер 29 лис, 2023 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 лис, 2023 11:49
Спочатку вкласти гроші в курс психотерапії від незрілих вікових упереджень сину айтішніку.
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:14
Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду[/quote]
10 тис з міста?) не сміши
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:15
Под 3 - 7% в гривне?
Это при том, что долларовые цены на ту же бытовую технику выросли с 2021 года на 35-40%
Взять е-оселю это самое разумное действие
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:16
Паркінгів в Києві повно по 100 баксів - це зимою, літом зазвичай і за 3000 грн не здаси)
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:22
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
10 тис з міста?) не сміши[/quote]Я же сказал, оно двойное!
Аренда с одного авто - 5500грн/мес
Коммунальные за место (не авто) - 900грн/мес
Вам смешно?
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank, foxluck і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|