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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 12:22
cherchiltank написав: 5396669 написав:
Frant написав:[quote="5653115:cherchiltank"]О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич)
Та ж сама особа, під іншим ніком.
100%
Вы не помните мои сообщения трех-четырехлетней давности о скупке паркингов? Меня еще тут хейтили! А по факту самое удачное вложение на моменте
Паркінгів в Києві повно по 100 баксів - це зимою, літом зазвичай і за 3000 грн не здаси)[/quote]Ну ну)))
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:29
5500 це в тетрісі зараз паркомісце
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Олежан
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:31
5396669 написав:
Вы не помните мои сообщения трех-четырехлетней давности о скупке паркингов? Меня еще тут хейтили! А по факту самое удачное вложение на моменте
Учитывая нулевую амортизацию и минимальный простой между арендаторами это так и есть.
Качественный, модный и дорогой ремонт квартиры под аренды в модном доме с учетом простоя, амортизации и коммунальных как в таряне, в сегодняшних условиях приносит арендодателю убыток.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:35
Олежан написав:5500 це в тетрісі зараз паркомісце
Узнайте аренду (если найдете - мест нет!) в Victory V, где около 65 мест на 515+кв!
Нужно брать не обязательно бизнес класс, а искать где интересное соотношение кв/места и рядом нет места для парковки.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:36
5396669 написав: cherchiltank написав: 5396669 написав:
Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)
Насправді у ВП цих трьох ЖК народу як до війни т.я. будівництво реально триває+ціни помірни відносно інших Київських "живих" будівельних майданчиків. Нещодавно в двох з цієї трійці побував особисто-здавав та забирав деякі папірці і чесно кажучи був здивований кількістю відвідувачів. Переважна більшість згадують у розмовах Е-оселю. Франту та іншим Фомам невіруючим можна нарешті відірвати зад від дивану та з'їздити туди особисто-пересвідчитися. Чи нема грошей навіть на маршрутку?
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drevlyanin
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:39
drevlyanin написав: 5396669 написав:
cherchiltank написав:[quote="5653120:5396669"]Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)
Насправді у ВП цих трьох ЖК народу як до війни т.я. будівництво реально триває+ціни помірни відносно інших Київських "живих" будівельних майданчиків. Нещодавно в двох з цієї трійці побував особисто-здавав та забирав деякі папірці і чесно кажучи був здивований кількістю відвідувачів. Переважна більшість згадують у розмовах Е-оселю. Франту та іншим Фомам невіруючим можна нарешті відірвати зад від дивану та з'їздити туди особисто-пересвідчитися. Чи нема грошей навіть на маршрутку?[/quote]Я перед войной взял две кв в Диброве (5 дом). Все побежали и я побежал)))
Пока прироста нет сильного… причины думаю понятны.
Но строят и уже хорошо)
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5396669
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:40
5396669 написав:
Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
Тут в основном представлены две категории людей.
1. Первые - те у кого продажа недвижимости входит в функциональные обязанности утвержденные их работодателем (вымирающий вид требующий постоянной защиты модерации)
2. Те кто не может купить потому что не хватает денег.
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UA
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:44
UA написав: 5396669 написав:
Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже
Тут в основном представлены две категории людей.
1. Первые - те у кого продажа недвижимости входит в функциональные обязанности утвержденные их работодателем (вымирающий вид требующий постоянной защиты модерации)
2. Те кто не может купить потому что не хватает денег.
А какой смысл тут сидеть первому типу?
Я не видел особо загонов в определенные ЖК или рекламу прям отельных квартир.
Не думаю что даже просто читающие форум могут создать хоть какую-то погоду на рынке Киева.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:49
cherchiltank написав:
Тобто живих грошей у людей нема - тому і продажі через єоселю - мабуть до дорожчаю)
Люди з кешем не розуміють - як це в війну і не дешевшає так як їм хочеться.
Тримають кулаки щоб хуйло 1500 ракет одночасно пустив.
Люди з е оселею розуміють шо шара буде не завжди.
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UA
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Додано: Сер 29 лис, 2023 12:53
5396669 написав:
Я не видел особо загонов в определенные ЖК
Попытки поставить ветку на коммерческие рейки были, но местный бомонд успешно закидал эту инициативу какашками. А потом война. Застройщикам не до маркетинга.
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UA
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