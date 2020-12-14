RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11425114261142711428
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:
Frant написав:[quote="5653115:cherchiltank"]О, ще один продавець Славутичу - треба гілку перейменувати як купити і продати жк Славутич)

Та ж сама особа, під іншим ніком.
100%

Вы не помните мои сообщения трех-четырехлетней давности о скупке паркингов? Меня еще тут хейтили! А по факту самое удачное вложение на моменте

Паркінгів в Києві повно по 100 баксів - це зимою, літом зазвичай і за 3000 грн не здаси)[/quote]Ну ну)))
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

5500 це в тетрісі зараз паркомісце
Олежан
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:31

  5396669 написав:Вы не помните мои сообщения трех-четырехлетней давности о скупке паркингов? Меня еще тут хейтили! А по факту самое удачное вложение на моменте

Учитывая нулевую амортизацию и минимальный простой между арендаторами это так и есть.
Качественный, модный и дорогой ремонт квартиры под аренды в модном доме с учетом простоя, амортизации и коммунальных как в таряне, в сегодняшних условиях приносит арендодателю убыток.
UA
 
Повідомлень: 7762
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Олежан написав:5500 це в тетрісі зараз паркомісце
Узнайте аренду (если найдете - мест нет!) в Victory V, где около 65 мест на 515+кв!
Нужно брать не обязательно бизнес класс, а искать где интересное соотношение кв/места и рядом нет места для парковки.
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:36

  5396669 написав:
cherchiltank написав:
  5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)


Насправді у ВП цих трьох ЖК народу як до війни т.я. будівництво реально триває+ціни помірни відносно інших Київських "живих" будівельних майданчиків. Нещодавно в двох з цієї трійці побував особисто-здавав та забирав деякі папірці і чесно кажучи був здивований кількістю відвідувачів. Переважна більшість згадують у розмовах Е-оселю. Франту та іншим Фомам невіруючим можна нарешті відірвати зад від дивану та з'їздити туди особисто-пересвідчитися. Чи нема грошей навіть на маршрутку?
drevlyanin
 
Повідомлень: 1517
З нами з: 01.04.20
Подякував: 503 раз.
Подякували: 498 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  5396669 написав:
cherchiltank написав:[quote="5653120:5396669"]Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Ну так ринок майже мертвий - варшавський грейт- ось і всі новобудови - вторинка вся до 100 тисяч, інше стоїть роками, тільки по оренді все коливається в плюс мінус 100 баксів - тому і писати нікому і нічого)
Еще Диброву забыли)


Насправді у ВП цих трьох ЖК народу як до війни т.я. будівництво реально триває+ціни помірни відносно інших Київських "живих" будівельних майданчиків. Нещодавно в двох з цієї трійці побував особисто-здавав та забирав деякі папірці і чесно кажучи був здивований кількістю відвідувачів. Переважна більшість згадують у розмовах Е-оселю. Франту та іншим Фомам невіруючим можна нарешті відірвати зад від дивану та з'їздити туди особисто-пересвідчитися. Чи нема грошей навіть на маршрутку?[/quote]Я перед войной взял две кв в Диброве (5 дом). Все побежали и я побежал)))
Пока прироста нет сильного… причины думаю понятны.
Но строят и уже хорошо)
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:40

  5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Тут в основном представлены две категории людей.
1. Первые - те у кого продажа недвижимости входит в функциональные обязанности утвержденные их работодателем (вымирающий вид требующий постоянной защиты модерации)
2. Те кто не может купить потому что не хватает денег.
UA
 
Повідомлень: 7762
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  5396669 написав:Я думал этот форум для тех кто инвестирует или анализирует к покупке недвижку в Киеве
А сейчас больше на кидстафф похоже

Тут в основном представлены две категории людей.
1. Первые - те у кого продажа недвижимости входит в функциональные обязанности утвержденные их работодателем (вымирающий вид требующий постоянной защиты модерации)
2. Те кто не может купить потому что не хватает денег.
А какой смысл тут сидеть первому типу?
Я не видел особо загонов в определенные ЖК или рекламу прям отельных квартир.
Не думаю что даже просто читающие форум могут создать хоть какую-то погоду на рынке Киева.
5396669
Аватар користувача
 
Повідомлень: 396
З нами з: 17.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:49

  cherchiltank написав:Тобто живих грошей у людей нема - тому і продажі через єоселю - мабуть до дорожчаю)

Люди з кешем не розуміють - як це в війну і не дешевшає так як їм хочеться.
Тримають кулаки щоб хуйло 1500 ракет одночасно пустив.

Люди з е оселею розуміють шо шара буде не завжди.
UA
 
Повідомлень: 7762
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 12:53

  5396669 написав:Я не видел особо загонов в определенные ЖК

Попытки поставить ветку на коммерческие рейки были, но местный бомонд успешно закидал эту инициативу какашками. А потом война. Застройщикам не до маркетинга.
UA
 
Повідомлень: 7762
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2156 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11425114261142711428
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank, foxluck і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1340 5374312
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 09:52
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16347812
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13194
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (10350)
29.11.2023 11:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.