Додано: Сер 29 лис, 2023 13:38

kingkongovets написав: шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз

є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень



питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як? шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналізє умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упередженьпитання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?

Мене звісно можуть вкотре звинуватити, що заганяю в кредити, але можливість взяти іпотеку під ставку в кілька разів нижче інфляції, в гривні, що так чи інакше за кілька років девальвує - буває нечасто, і скористатися цим варто.Є тільки перестророги щодо стабільності надходжень у сім'ї, бо доходи військових нестабільні. Але, в разі важкої ситуації, не думаю, що син відмовить у допомозі батькам, хоч би які там в нього були упередження. І рано чи пізно їм ще подякує, що придбали актив. Навіть якщо то їм буде добавка до пенсії.Головне - ні в якомі разі не влазити по самі абрикоси, платіж має бути прийнятний для сім'ї (не розраховуючи на доходи сина).А щодо "де і що" - тут вже все настільки суб'єктивно, що важко сказати, мають же в них бути якісь уявлення й критерії щодо житла, бо навіть якщо брати під оренду - я вважаю, треба розглядати те, де у якомусь виключному випадку жив би й сам. Бо життя бентежне