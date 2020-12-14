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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:05
5396669 написав:
drevlyanin написав:
Насправді у ВП цих трьох ЖК народу як до війни т.я. будівництво реально триває+ціни помірни відносно інших Київських "живих" будівельних майданчиків. Нещодавно в двох з цієї трійці побував особисто-здавав та забирав деякі папірці і чесно кажучи був здивований кількістю відвідувачів. Переважна більшість згадують у розмовах Е-оселю. Франту та іншим Фомам невіруючим можна нарешті відірвати зад від дивану та з'їздити туди особисто-пересвідчитися. Чи нема грошей навіть на маршрутку?
Я перед войной взял две кв в Диброве (5 дом). Все побежали и я побежал)))
Пока прироста нет сильного… причины думаю понятны.
Но строят и уже хорошо)
Самий жир але й найбільші ризики "на котловані" перших будинків ЖК. Наприклад в тій же Діброві однушки в 2019 були від 30кує, трьохи 55-60. Пропонував тоді Сержику розглянути в тому числі і той варіант, але його нажахали тут можливими проблемами і він взяв через два роки готове на борщагівці за 115.
Варшавські теж були дуже цікаві для вкладаньня грошей, поки однокімнатні там трималися 25-35 кує. Зараз скоріше собі по Е-оселі, бо нема вже того вихлопу. Сутт'єво пожвавити ціни на винограднику зможе розмороження гілки метро туди але наразі світла в тому тунелі не видно.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:10
UA написав:
Попытки поставить ветку на коммерческие рейки были
5396669 написав:
Я не видел особо загонов в определенные ЖК
, но местный бомонд успешно закидал эту инициативу какашками. А потом война. Застройщикам не до маркетинга.
Щось не пригадую особливо наполегливих спроб. Хіба що Ейр 100500 разів згадував про Рибальский та Сагу.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:11
5396669 написав:
Олежан написав:5500 це в тетрісі зараз паркомісце
Узнайте аренду (если найдете - мест нет!) в Victory V, где около 65 мест на 515+кв!
Нужно брать не обязательно бизнес класс, а искать где интересное соотношение кв/места и рядом нет места для парковки.
Ага - в таких місцях зазвичай живуть бідосі які за 100 грн удавлять - будуть паркуватися хоч на газонах між деревами)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:13
Олежан написав:
5500 це в тетрісі зараз паркомісце
Кому потрібен той тетріс коли є перлина на поздняках з непрацюючим південним мостом?) все життя зараз на поздняках - в центрі життя нема)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:14
drevlyanin написав: UA написав:
Попытки поставить ветку на коммерческие рейки были
5396669 написав:
Я не видел особо загонов в определенные ЖК
, но местный бомонд успешно закидал эту инициативу какашками. А потом война. Застройщикам не до маркетинга.
Щось не пригадую особливо наполегливих спроб. Хіба що Ейр 100500 разів згадував про Рибальский та Сагу.
Ну рибальський потихеньку будується - вже 7 років, можливо роки через 5 прориють канали - буде бомба)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:21
cherchiltank написав:
Ну рибальський потихеньку будується - вже 7 років, можливо роки через 5 прориють канали - буде бомба)
А хіба Вєталь не проїхав новим мостом з ПБ на ЛБ? ШРТ типу метро з Трої незабаром. Це ж не в Сирецьких горах тунелі копати.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:25
cherchiltank написав: 5396669 написав:
cherchiltank написав:Сейчас планирую докупить два паркинга (сегодня сделка).
Цена 1,1М, места двойные (независимые - два авто спокойно стоят) и сразу с арендаторами - чистыми 10к с места. И нафиг те кв в аренду
10 тис з міста?) не сміши
Я же сказал, оно двойное!
Аренда с одного авто - 5500грн/мес
Коммунальные за место (не авто) - 900грн/мес
Вам смешно?
Дуже - зараз коту з лампою теж смішно)
Зайшов на олх для цікавості - оренда паркінгу у жк Славутич від 2500 до 4000 грн - за 4000 є 6 паркінгів)[/quote]Первое - кто говорил за Славутич?
Приведенынй кейс - это Виктори V.
Раз затронули Славутич - я сдаю все места по 4100грн
Если вы не в теме - поясню не путайте паркинг Сл1 и Сл2. Там цены очень отличаются!
Если не разбираетесь - зачем писать?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:28
Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:38
kingkongovets написав:
шановні дописувачі, є реальний кейс, потрібен максимально критичний аналіз
є умовний боєць ЗСУ, отримуючий бойові з невеликимм перервами починаючи з 24/02/22, є його дружина, вчителька початкової школи, є їх син-айтішнік, заробляючий 3000£ на місяць і не бажаючий інвестувати в житлову нерухомість в силу незрілих вікових упереджень
питання до експертів: чи порадили би ви на місці «сімейної ради» купувати їм житло чи іншу нерухомість в Києві за допомоги єоселі і якщо так то де, що і як?
Мене звісно можуть вкотре звинуватити, що заганяю в кредити, але можливість взяти іпотеку під ставку в кілька разів нижче інфляції, в гривні, що так чи інакше за кілька років девальвує - буває нечасто, і скористатися цим варто.
Є тільки перестророги щодо стабільності надходжень у сім'ї, бо доходи військових нестабільні. Але, в разі важкої ситуації, не думаю, що син відмовить у допомозі батькам, хоч би які там в нього були упередження. І рано чи пізно їм ще подякує, що придбали актив. Навіть якщо то їм буде добавка до пенсії.
Головне - ні в якомі разі не влазити по самі абрикоси, платіж має бути прийнятний для сім'ї (не розраховуючи на доходи сина).
А щодо "де і що" - тут вже все настільки суб'єктивно, що важко сказати, мають же в них бути якісь уявлення й критерії щодо житла, бо навіть якщо брати під оренду - я вважаю, треба розглядати те, де у якомусь виключному випадку жив би й сам. Бо життя бентежне
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:41
cherchiltank написав: 5396669 написав:
Олежан написав:5500 це в тетрісі зараз паркомісце
Узнайте аренду (если найдете - мест нет!) в Victory V, где около 65 мест на 515+кв!
Нужно брать не обязательно бизнес класс, а искать где интересное соотношение кв/места и рядом нет места для парковки.
Ага - в таких місцях зазвичай живуть бідосі які за 100 грн удавлять - будуть паркуватися хоч на газонах між деревами)
Ловите! И не завидуйте)
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