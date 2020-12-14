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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11428114291143011431>
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:44

  Faceless написав:бо навіть якщо брати під оренду - я вважаю, треба розглядати те, де у якомусь виключному випадку жив би й сам. Бо життя бентежне

Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:46

  UA написав:
  Faceless написав:бо навіть якщо брати під оренду - я вважаю, треба розглядати те, де у якомусь виключному випадку жив би й сам. Бо життя бентежне

Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.

Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:58

[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)[/quote]

Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:00

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA
Дійсно, за Уню геть забув-давно вже тут не з'являвся поціновувач Лисої гори. :lol:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:01

  Faceless написав:
  UA написав:Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.

Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.

Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
Востаннє редагувалось UA в Сер 29 лис, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:01

  drevlyanin написав:UA
Дійсно, за Уню геть забув-давно вже тут не з'являвся поціновувач Лисої гори. :lol:

Ну в оранці там своя атмосфера - лампова і спокійна - хєр туди заїдеш і виїдеш - такий собі ретріт у єпенях)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:03

  UA написав:
  Faceless написав:
  UA написав:Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.

Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.

Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.

Це актуально для молоді у якої є гроші, судячи зі сраки в українському айті яка почалася півроку назад - ці ремонти довго будуть окуповуватися)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)


Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)[/quote]Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:07

  5396669 написав:Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи


Що ж ви так швидко здалися? :( Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы наверное и и договора не оформляете и налоги не платите
5396669
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