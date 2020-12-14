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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 13:44
Faceless написав:
бо навіть якщо брати під оренду - я вважаю, треба розглядати те, де у якомусь виключному випадку жив би й сам. Бо життя бентежне
Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
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UA
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:46
UA написав: Faceless написав:
бо навіть якщо брати під оренду - я вважаю, треба розглядати те, де у якомусь виключному випадку жив би й сам. Бо життя бентежне
Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
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Faceless
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:58
[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)[/quote]
Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
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cherchiltank
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:00
UA
Дійсно, за Уню геть забув-давно вже тут не з'являвся поціновувач Лисої гори.
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drevlyanin
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:01
Faceless написав: UA написав:
Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
Востаннє редагувалось UA
в Сер 29 лис, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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UA
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:01
drevlyanin написав:
UA
Дійсно, за Уню геть забув-давно вже тут не з'являвся поціновувач Лисої гори.
Ну в оранці там своя атмосфера - лампова і спокійна - хєр туди заїдеш і виїдеш - такий собі ретріт у єпенях)
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cherchiltank
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:03
UA написав: Faceless написав: UA написав:
Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
Це актуально для молоді у якої є гроші, судячи зі сраки в українському айті яка почалася півроку назад - ці ремонти довго будуть окуповуватися)
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cherchiltank
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:06
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)
Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)[/quote]Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))
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5396669
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:07
5396669 написав:
Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи
Що ж ви так швидко здалися?
Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
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drevlyanin
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:09
Вы наверное и и договора не оформляете и налоги не платите
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