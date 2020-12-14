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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11428114291143011431
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

drevlyanin написав:
  5396669 написав:Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи


Що ж ви так швидко здалися? :( Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:11

  5396669 написав:
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)


Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[/quote]
Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13

  5396669 написав:
drevlyanin написав:
  5396669 написав:Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи


Що ж ви так швидко здалися? :( Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?

Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17

  UA написав:
  Faceless написав:
  UA написав:Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.

Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.

Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.


Гарна квартира жля airbnb. Кладовки нема, шаф майже нема. Пожити пару тижнів з 1м чемоданом можна з задоволенням
adeges
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:
drevlyanin написав:[quote="5653234:5396669"]Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи


Що ж ви так швидко здалися? :( Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?

Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)[/quote]Я выскочил когда начали обсуждать тему по которой у меня есть реальный опыт и информация.
Имею ввиду Славутич. Там реально продажи есть. Не густо (долго свою продавал и пришлось опускаться), но есть.
Ну и поделился новостями с полей о сегодняшней покупке паркингов.
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  5396669 написав:
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)


Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)[/quote]Ага за два места еще и за два месяца)
5396669
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 14:26

  5396669 написав:
drevlyanin написав:
  5396669 написав:Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи


Що ж ви так швидко здалися? :( Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?


А де зараз легко та приємно? Люди "дещо" знервовані через відомі обставини.
drevlyanin
 
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