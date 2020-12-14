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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:10
drevlyanin написав: 5396669 написав:
Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи
Що ж ви так швидко здалися?
Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:11
5396669 написав:
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)
Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[/quote]
Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13
5396669 написав: drevlyanin написав: 5396669 написав:
Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи
Що ж ви так швидко здалися?
Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17
UA написав: Faceless написав: UA написав:
Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
Гарна квартира жля airbnb. Кладовки нема, шаф майже нема. Пожити пару тижнів з 1м чемоданом можна з задоволенням
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17
cherchiltank написав: 5396669 написав:
drevlyanin написав:[quote="5653234:5396669"]Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи
Що ж ви так швидко здалися?
Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)[/quote]Я выскочил когда начали обсуждать тему по которой у меня есть реальный опыт и информация.
Имею ввиду Славутич. Там реально продажи есть. Не густо (долго свою продавал и пришлось опускаться), но есть.
Ну и поделился новостями с полей о сегодняшней покупке паркингов.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19
cherchiltank написав: 5396669 написав:
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669"
Ловите! И не завидуйте)
Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)[/quote]Ага за два места еще и за два месяца)
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Додано: Сер 29 лис, 2023 14:26
5396669 написав: drevlyanin написав: 5396669 написав:
Тут один токсикоз!
Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»!
Все удачи
Що ж ви так швидко здалися?
Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде.
п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
А де зараз легко та приємно? Люди "дещо" знервовані через відомі обставини.
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