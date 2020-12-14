Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:11
Это мое требование! Все платежи на фоп
Вы же наверное мелко плаваете))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[/quote]
Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:13
Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17
Гарна квартира жля airbnb. Кладовки нема, шаф майже нема. Пожити пару тижнів з 1м чемоданом можна з задоволенням
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:17
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)[/quote]Я выскочил когда начали обсуждать тему по которой у меня есть реальный опыт и информация.
Имею ввиду Славутич. Там реально продажи есть. Не густо (долго свою продавал и пришлось опускаться), но есть.
Ну и поделился новостями с полей о сегодняшней покупке паркингов.
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)[/quote]Ага за два места еще и за два месяца)
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:26
А де зараз легко та приємно? Люди "дещо" знервовані через відомі обставини.
Додано: Сер 29 лис, 2023 14:39
Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція
Ця квартира сдастся дорожче і швидше
ніж оця
Додано: Сер 29 лис, 2023 15:36
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
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