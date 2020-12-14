Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669" Ловите! И не завидуйте)
Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
Это мое требование! Все платежи на фоп Вы же наверное мелко плаваете))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk[/quote] Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)
UA написав:Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію. Локація зараз точно не на першому місці. Як приклад Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
Гарна квартира жля airbnb. Кладовки нема, шаф майже нема. Пожити пару тижнів з 1м чемоданом можна з задоволенням
drevlyanin написав:[quote="5653234:5396669"]Тут один токсикоз! Перехожу в режим - «может быть иногда почитаю»! Все удачи
Що ж ви так швидко здалися? Не реагуйте так нервово-пам'ятаєте приказку про караван, котрий йде. п.с. Писати тут, то не для слабкодухих.
Так а смысл? Пишешь - в ответ хейт. Зачем нервы тратить?
Який хейт? Просто ви вискочили через три роки як Пилип з конопель і розказуєте нам старим ленлорди про успішну здачу паркомісць в якійсь сраці? Нам що поаплодувати?)[/quote]Я выскочил когда начали обсуждать тему по которой у меня есть реальный опыт и информация. Имею ввиду Славутич. Там реально продажи есть. Не густо (долго свою продавал и пришлось опускаться), но есть. Ну и поделился новостями с полей о сегодняшней покупке паркингов.
cherchiltank написав:[quote="5653243:5396669" Ловите! И не завидуйте)
Чому заздрити?) я і не таке намалюю, особливо порадувало призначення платежу) скільки отримував гроші від орендарів - вони таким не заморочувались перекидаючи на картку)
Это мое требование! Все платежи на фоп Вы же наверное мелко плаваете))
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Тоді вам дуже повезло з орендарями, все одно незрозуміло якщо все так офіційно - то де вказано за який місяць оренда?) думаю то платіж за 2 паркомісця - по цінам зараз десь так)[/quote]Ага за два места еще и за два месяца)
adeges написав: Гарна квартира жля airbnb. Кладовки нема, шаф майже нема. Пожити пару тижнів з 1м чемоданом можна з задоволенням
Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах? Трохи постраждати через локацію. Трохи мати незручності через модну концепцію Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове. Але ж організми молоді. Витримають. Головне це модна концепція
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах? Трохи постраждати через локацію. Трохи мати незручності через модну концепцію Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове. Але ж організми молоді. Витримають. Головне це модна концепція
на пріорітетах вони не розуміються) люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів) яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя) нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах? Трохи постраждати через локацію. Трохи мати незручності через модну концепцію Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове. Але ж організми молоді. Витримають. Головне це модна концепція
на пріорітетах вони не розуміються) люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів) яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя) нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
Дуже небагато новобудов виглядають через 10-15 років пристойно - наші люди і не таке засруть, зазвичай як тільки УК замінюється на більш дешеве осбб починається срака - це якщо проектант не зробив якись просчьоти з за яких підтікає паркінг або тріскають стіни)