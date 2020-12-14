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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:39
kingkongovets написав:
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція
на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
Цей тренд не зміниться.
Правило ЛЛЛ не діє.
Инстаінтерьери рулять.
ЖК Новая Англія це новий культурний та історичний центр Києва.
Лохів треба стригти, а не вчити.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:00
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція
на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
Дуже небагато новобудов виглядають через 10-15 років пристойно - наші люди і не таке засруть, зазвичай як тільки УК замінюється на більш дешеве осбб починається срака - це якщо проектант не зробив якись просчьоти з за яких підтікає паркінг або тріскають стіни)
Можливло, ваші люди так і зроблять.
В Ірпені/Бучі не спостерігаю ушатування.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:05
та да, прибудови «розміром з комнату»
- це ж не ушатування, це прокачка і модернізація бгг
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kingkongovets
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Додано: Сер 29 лис, 2023 18:08
Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
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