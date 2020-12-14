RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11429114301143111432
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:39

  kingkongovets написав:
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція


на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)

от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)

і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг

зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату

Цей тренд не зміниться.
Правило ЛЛЛ не діє.
Инстаінтерьери рулять.
ЖК Новая Англія це новий культурний та історичний центр Києва.
Лохів треба стригти, а не вчити.
UA
 
Повідомлень: 7765
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:00

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція


на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)

от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)

і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг

зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату

Дуже небагато новобудов виглядають через 10-15 років пристойно - наші люди і не таке засруть, зазвичай як тільки УК замінюється на більш дешеве осбб починається срака - це якщо проектант не зробив якись просчьоти з за яких підтікає паркінг або тріскають стіни)

Можливло, ваші люди так і зроблять.
В Ірпені/Бучі не спостерігаю ушатування.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33266
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1556 раз.
Подякували: 2727 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

та да, прибудови «розміром з комнату»
- це ж не ушатування, це прокачка і модернізація бгг
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10785
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2512 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
hume
 
Повідомлень: 9231
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 20:59

  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

Ну фирменные вещи из Лакосты, Пол-Шарка и Дизеля с Кельвин Кляйном идут немного по другой цене от ужаса H&M и Бершки с ипеней Бангладеша, с которым конкурирует по цене неплохая Турция и скорее всего китайский контрафакт.
Не только лишь все могут позволить купить себе штаны за 10кгрн и свитер за 8(и это всего лишь Дизель, а не Лакоста)
Но к теме Нью Инглэнда
Там Роллс Ройсы на базе старых Крайслеров 300С, а то и Ваз2105/7 не развозят притязательных арендаторов по МакДакам и Бургерным по выходным?
В холлах нет панно из многочисленных фото Ливанова и Соломина из известного фильма?
Чаем с распродажи в АТБ в пять часов в холле гостей не поят?
барабашов
 
Повідомлень: 3663
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 21:08

  барабашов написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

Ну фирменные вещи из Лакосты, Пол-Шарка и Дизеля с Кельвин Кляйном идут немного по другой цене от ужаса H&M и Бершки с ипеней Бангладеша, с которым конкурирует по цене неплохая Турция и скорее всего китайский контрафакт.
Не только лишь все могут позволить купить себе штаны за 10кгрн и свитер за 8(и это всего лишь Дизель, а не Лакоста)
Но к теме Нью Инглэнда
Там Роллс Ройсы на базе старых Крайслеров 300С, а то и Ваз2105/7 не развозят притязательных арендаторов по МакДакам и Бургерным по выходным?
В холлах нет панно из многочисленных фото Ливанова и Соломина из известного фильма?
Чаем с распродажи в АТБ в пять часов в холле гостей не поят?

И ?
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2936
З нами з: 23.05.14
Подякував: 597 раз.
Подякували: 479 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11429114301143111432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Bolt, unlock і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5374539
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16348475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13251
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2512)
29.11.2023 21:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.