kingkongovets написав:

UA написав: Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?

Трохи постраждати через локацію.

Трохи мати незручності через модну концепцію

Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.

Але ж організми молоді. Витримають.

Головне це модна концепція



на пріорітетах вони не розуміються)люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» гггзи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату