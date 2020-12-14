|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 17:39
kingkongovets написав:
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція
на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
Цей тренд не зміниться.
Правило ЛЛЛ не діє.
Инстаінтерьери рулять.
ЖК Новая Англія це новий культурний та історичний центр Києва.
Лохів треба стригти, а не вчити.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 7765
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1760 раз.
- Подякували: 2157 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лис, 2023 18:00
cherchiltank написав: kingkongovets написав:
UA написав:Ви хочете сказати що сучасна инстаграмна молодь не розуміється на ремонтах?
Трохи постраждати через локацію.
Трохи мати незручності через модну концепцію
Трохи переплатити за право подихати формальдегідом поки все нове.
Але ж організми молоді. Витримають.
Головне це модна концепція
на пріорітетах вони не розуміються)
люди, які вважають себе найбільшими експертами в сфері споживання насправді найлегша здобич маркетологів)
яка там локація? то все рефлексії старих пердунів, які не розуміють сучасного життя)
нашо те метро, якщо куплено перший в житті корч і громадський транспорт назавжди залишився виключно для безлошадних ніщебродів)
от і проводять такі експерти третину життя в дорозі, але ж фасади, мопи і приховані плінтуси на фото виглядають не гірше ніж у колег)
і ціна ж бачите як росла поки йшло будівництво? так вона і далі буде рости, бо новобуди ж лише дорожчають, особливо якщо зробити дійсно «правильний» гостромодний ремонт, який ніколи не втратить своєї актуальності - це вам не вторинка яка «тільки вниз» ггг
зи: зараз дивлячись на зірок інсти та тіктоку у них найпопулярніший жк - це Нова Англія, хоча нічого дивного, якщо колхозанам так подобається ірпінське бикоко, то в Новій Англії вони взагалі шаленіють від захвату
Дуже небагато новобудов виглядають через 10-15 років пристойно - наші люди і не таке засруть, зазвичай як тільки УК замінюється на більш дешеве осбб починається срака - це якщо проектант не зробив якись просчьоти з за яких підтікає паркінг або тріскають стіни)
Можливло, ваші люди так і зроблять.
В Ірпені/Бучі не спостерігаю ушатування.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33270
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 2727 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 29 лис, 2023 18:05
та да, прибудови «розміром з комнату»
- це ж не ушатування, це прокачка і модернізація бгг
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10786
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 18:08
Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 9231
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 935 раз.
- Подякували: 1855 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 29 лис, 2023 20:59
hume написав:
Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
Ну фирменные вещи из Лакосты, Пол-Шарка и Дизеля с Кельвин Кляйном идут немного по другой цене от ужаса H&M и Бершки с ипеней Бангладеша, с которым конкурирует по цене неплохая Турция и скорее всего китайский контрафакт.
Не только лишь все могут позволить купить себе штаны за 10кгрн и свитер за 8(и это всего лишь Дизель, а не Лакоста)
Но к теме Нью Инглэнда
Там Роллс Ройсы на базе старых Крайслеров 300С, а то и Ваз2105/7 не развозят притязательных арендаторов по МакДакам и Бургерным по выходным?
В холлах нет панно из многочисленных фото Ливанова и Соломина из известного фильма?
Чаем с распродажи в АТБ в пять часов в холле гостей не поят?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 3663
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 21:08
барабашов написав: hume написав:
Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
Ну фирменные вещи из Лакосты, Пол-Шарка и Дизеля с Кельвин Кляйном идут немного по другой цене от ужаса H&M и Бершки с ипеней Бангладеша, с которым конкурирует по цене неплохая Турция и скорее всего китайский контрафакт.
Не только лишь все могут позволить купить себе штаны за 10кгрн и свитер за 8(и это всего лишь Дизель, а не Лакоста)
Но к теме Нью Инглэнда
Там Роллс Ройсы на базе старых Крайслеров 300С, а то и Ваз2105/7 не развозят притязательных арендаторов по МакДакам и Бургерным по выходным?
В холлах нет панно из многочисленных фото Ливанова и Соломина из известного фильма?
Чаем с распродажи в АТБ в пять часов в холле гостей не поят?
И ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 2936
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 597 раз.
- Подякували: 479 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:03
UA написав: Faceless написав: UA написав:
Квартири "для себе" це провальний сегмент в оренді.
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
по видео дано: купили за 65, в ремонт 25, итого 90
утверждается, что это ништяк потому, что на рынке такое же есть по 105
но, если автор видео захочет выставить сейчас на рынок - то он выставит за 105 и сторгуется за 100 (если получится). А если таких конкурентов по 105 много ? То он продаст за 90 ? И тогда он зря потратил время
как-то сомнительно короче.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5360
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:18
baraka написав: UA написав: Faceless написав:
Я про локацію в першу чергу. Не варто купувати в такій сраці, куди сам би носа не посунув.
Инстаграмний ремонт та модній ЖК значно важливіший за локацію.
Локація зараз точно не на першому місці.
Як приклад
Локація срак..., звукоізоляція в будинках жах, але инстаграмно
Там дійсно такі ціни на оренду і квартиранти знаходяться швидко.
по видео дано: купили за 65, в ремонт 25, итого 90
утверждается, что это ништяк потому, что на рынке такое же есть по 105
но, если автор видео захочет выставить сейчас на рынок - то он выставит за 105 и сторгуется за 100 (если получится). А если таких конкурентов по 105 много ? То он продаст за 90 ? И тогда он зря потратил время
как-то сомнительно короче.
ага, флешмоб влаштують
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33270
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1556 раз.
- Подякували: 2727 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:44
кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць
за готівку
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 10786
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2512 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:50
kingkongovets написав:кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць
за готівку
Цілком можливо. І під єОселю можна взяти, 10 років ніби ще нема
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34274
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1422 раз.
- Подякували: 7911 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|