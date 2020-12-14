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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:52
finuser521 написав: Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги
Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.
Є таке, взагалі зараз щоб отримувати 100+ це треба бути в такій .опі, що надовго тебе не вистачить, в .опі меншій вже буде лише +30, а зараз і їх намагаються знімати тим хто не прямо в окопах на передку. І тоді гола ставка 25-35, що зовсім сумно.
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Додано: Чет 30 лис, 2023 00:10
kingkongovets написав:
кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць
за готівку
Що повністю відповідає 7% доходності хлопця з відео. Плюс очікування мільярдів на відновлення, що подвоїть продажну ціну і суттєво підніме рентабельність
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Додано: Чет 30 лис, 2023 12:34
adeges написав: kingkongovets написав:
кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць
за готівку
Що повністю відповідає 7% доходності хлопця з відео. Плюс очікування мільярдів на відновлення, що подвоїть продажну ціну і суттєво підніме рентабельність
не відповідає, бо в 65 не входять податки та комісія рила
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