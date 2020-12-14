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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:52

  finuser521 написав:
  Andrey2512 написав:trololo
Які ризики? Плаваюча ставка, курси? Здешевлення нерухомості?
Можливі прильоти навіть не беру до уваги

Ризик - припинення отримання бойових з тієї чи іншої причини.

Є таке, взагалі зараз щоб отримувати 100+ це треба бути в такій .опі, що надовго тебе не вистачить, в .опі меншій вже буде лише +30, а зараз і їх намагаються знімати тим хто не прямо в окопах на передку. І тоді гола ставка 25-35, що зовсім сумно.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 00:10

  kingkongovets написав:кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць

за готівку


Що повністю відповідає 7% доходності хлопця з відео. Плюс очікування мільярдів на відновлення, що подвоїть продажну ціну і суттєво підніме рентабельність
adeges
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 12:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

adeges написав:
  kingkongovets написав:кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць

за готівку


Що повністю відповідає 7% доходності хлопця з відео. Плюс очікування мільярдів на відновлення, що подвоїть продажну ціну і суттєво підніме рентабельність
не відповідає, бо в 65 не входять податки та комісія рила
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:14

  adeges написав:
  kingkongovets написав:кажуть шо реальний кейс:
1к 31 м2 в КТ за 65к повністю
укомплектована під оренду з розрахунку 14 кгр/місяць

за готівку


Що повністю відповідає 7% доходності хлопця з відео. Плюс очікування мільярдів на відновлення, що подвоїть продажну ціну і суттєво підніме рентабельність

Цифри досить реальні.
Мене цікавить час експозиції студії в КТ за 14 000 грн
І знов питання ЛЛЛ :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:41

  flyman написав:Надабрать?
Теребовля? это 5200 цена райцентра или чт-то прибитое.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 30 лис, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:43

  flyman написав:Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?


А документы какие, нахалбуд ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:в КТ

це де?)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:
  kingkongovets написав:в КТ

це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:56

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Надабрать?
Теребовля? это 5200 цена райцентра или чт-то прибитое.

Скажу де набіжать конкуренти і перекуплять готовий бізнес.
flyman
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