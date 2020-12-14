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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11431114321143311434
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Andrey2512 написав:
  kingkongovets написав:в КТ

це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
це точно не Березняки, це скоріше Соцмісто
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:03

  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Востаннє редагувалось beee в Чет 30 лис, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:04

  vladimir07 написав:
  flyman написав:Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?


А документы какие, нахалбуд ?

Вторічко, нехрущо-брєжнєвка, перероблена общага
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Комфорт Таун, на Березняках


Там треба купляти, якщо працюєш також на лівому березі)
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:24

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
Andrey2512 написав:це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
це точно не Березняки, це скоріше Соцмісто

Так, згоден, Березняки по іншу сторону Березняківської
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:33

  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Нова Англія це логово інстаграм блогерів
А Інстаграм блогери поганого не порадять
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:36

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
Andrey2512 написав:це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
це точно не Березняки, це скоріше Соцмісто

КТ це Завод Вулкан
Треба так і писати в оголошенні сдам студію на вулкані за 14 000
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:44

  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель :mrgreen:
Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель :mrgreen:
Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
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а ви забийте в пошук тіктока, інсти або ютуба назву цього жк і одразу все зрозумієте - з рівня грунту там все виглядає просто «шикардосно» ггг
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