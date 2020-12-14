RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11431114321143311434
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 17:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
Andrey2512 написав:
  kingkongovets написав:в КТ

це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
це точно не Березняки, це скоріше Соцмісто
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:03

  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Востаннє редагувалось beee в Чет 30 лис, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:04

  vladimir07 написав:
  flyman написав:Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?


А документы какие, нахалбуд ?

Вторічко, нехрущо-брєжнєвка, перероблена общага
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33288
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1557 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Faceless написав:Комфорт Таун, на Березняках


Там треба купляти, якщо працюєш також на лівому березі)
Andrey2512
 
Повідомлень: 601
З нами з: 04.04.22
Подякував: 44 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:24

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
Andrey2512 написав:це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
це точно не Березняки, це скоріше Соцмісто

Так, згоден, Березняки по іншу сторону Березняківської
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34277
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 7911 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:33

  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Нова Англія це логово інстаграм блогерів
А Інстаграм блогери поганого не порадять
UA
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:36

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
Andrey2512 написав:це де?)
Комфорт Таун, на Березняках
це точно не Березняки, це скоріше Соцмісто

КТ це Завод Вулкан
Треба так і писати в оголошенні сдам студію на вулкані за 14 000
UA
 
Повідомлень: 7768
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 18:44

  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель :mrgreen:
Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
Зображення

Зображення
hume
 
Повідомлень: 9237
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 23:57

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:
  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель :mrgreen:
Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
Зображення

Зображення
а ви забийте в пошук тіктока, інсти або ютуба назву цього жк і одразу все зрозумієте - з рівня грунту там все виглядає просто «шикардосно» ггг
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10789
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 00:58

  hume написав:
  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель :mrgreen:
Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
Зображення

Зображення

Коулун - начало
Поля частного сектора вокруг(дачи или старая окраина?) добивают
Там давление воды позволяет мыться не в три часа ночи на этажах выше третьего или застройщик тянул свою трубу 800тку? Тот же вопрос и по ЭЭ
барабашов
 
Повідомлень: 3665
З нами з: 16.06.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11431114321143311434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5375133
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16350157
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13420
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2522)
01.12.2023 00:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.