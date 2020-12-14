Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Востаннє редагувалось beee в Чет 30 лис, 2023 18:04, всього редагувалось 1 раз.
hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Нова Англія це логово інстаграм блогерів А Інстаграм блогери поганого не порадять
hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
а ви забийте в пошук тіктока, інсти або ютуба назву цього жк і одразу все зрозумієте - з рівня грунту там все виглядає просто «шикардосно» ггг
hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?
Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.
самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила
Да, к тому же очень хорошо видно жадность застройщика от очереди к очереди. Каждая новая очередь всё выше и выше, при этом технология - панельное строительство. На луне в характеристике проекта ни слова про панель Не могу понять зачем такое покупают. Точнее зачем такое покупают за такие деньги
Коулун - начало Поля частного сектора вокруг(дачи или старая окраина?) добивают Там давление воды позволяет мыться не в три часа ночи на этажах выше третьего или застройщик тянул свою трубу 800тку? Тот же вопрос и по ЭЭ