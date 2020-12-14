за місяць +$1 за рік -$14
Вінниця лідер від"ємного росту
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:25
аналітика від аналітика
за місяць +$1 за рік -$14
Вінниця лідер від"ємного росту
Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:39
а меня больше доставляет там въезд/выезд, пробка на Максимовича в р-не НА/Паркленд даже в выходные
ну и если первые дома еще "с претензией" для колхозников то более новые тупо панельные параллелепипеды 24этажа ...
А сейчас еще рядом долгострой от Лико достраивают, будет транспортный ад+++
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