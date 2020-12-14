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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11432114331143411435
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:25

аналітика від аналітика

за місяць +$1 за рік -$14

Вінниця лідер від"ємного росту
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:39

  beee написав:
  hume написав:Я вообще в шоке от локаций типа новой Англии. Зачем там покупать за такие деньги?? Зачем там орендовать 40 м за 22 тысячи.?

Напоминает колхозанов, которые даже сегодня едут на Дарынок и покупают вещи со стразами по цене фирменного магазина.

самое страшное в новой англии - далеко не локация, а сборная конструкция несущ.элементов и это в военное время. напомню, что, в отличие от монолитно каркасной конструктивной схемы, эти карточные домики на сварке - братская могила

а меня больше доставляет там въезд/выезд, пробка на Максимовича в р-не НА/Паркленд даже в выходные
ну и если первые дома еще "с претензией" для колхозников то более новые тупо панельные параллелепипеды 24этажа ...

А сейчас еще рядом долгострой от Лико достраивают, будет транспортный ад+++
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 00:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Жил я на теремках, борщаге, похе.
Что сказать, после переезда на яр.вал - другой уровень. Ночи тихие. Блин, Бажана, Днепр.наб.- адский шум.
Всё в пешей доступности.
Клёво
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 00:47

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Жил я на теремках, борщаге, похе.
Что сказать, после переезда на яр.вал - другой уровень. Ночи тихие. Блин, Бажана, Днепр.наб.- адский шум.
Всё в пешей доступности.
Клёво
ЯГ знаходиться не на Ярвалу і не «на Золотих воротах» - немає в Києві такої місцевості, це колишній Сінний (Єврейський) ринок, перш ніж колотити свої понти хоча б почитай щось, бо виглядаєш доволі смішно
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 01:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Юнит коммуналка 37 грн.

И, если не ошибаюсь, Кан вышел из проекта. С чем связано не понятно, возможно Юнит начал мешать другим проектам КАНа
hume
 
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