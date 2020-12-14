за місяць +$1 за рік -$14
Вінниця лідер від"ємного росту
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 01 гру, 2023 15:25
аналітика від аналітика
за місяць +$1 за рік -$14
Вінниця лідер від"ємного росту
Додано: П'ят 01 гру, 2023 20:39
а меня больше доставляет там въезд/выезд, пробка на Максимовича в р-не НА/Паркленд даже в выходные
ну и если первые дома еще "с претензией" для колхозников то более новые тупо панельные параллелепипеды 24этажа ...
А сейчас еще рядом долгострой от Лико достраивают, будет транспортный ад+++
Додано: Суб 02 гру, 2023 00:23
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Жил я на теремках, борщаге, похе.
Что сказать, после переезда на яр.вал - другой уровень. Ночи тихие. Блин, Бажана, Днепр.наб.- адский шум.
Всё в пешей доступности.
Клёво
Додано: Суб 02 гру, 2023 00:47
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ЯГ знаходиться не на Ярвалу і не «на Золотих воротах» - немає в Києві такої місцевості, це колишній Сінний (Єврейський) ринок, перш ніж колотити свої понти хоча б почитай щось, бо виглядаєш доволі смішно
Додано: Суб 02 гру, 2023 01:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Юнит коммуналка 37 грн.
И, если не ошибаюсь, Кан вышел из проекта. С чем связано не понятно, возможно Юнит начал мешать другим проектам КАНа
Додано: Суб 02 гру, 2023 01:44
хороший секонд колись був на сінному
Додано: Суб 02 гру, 2023 01:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Євбаз ж геть не там, це в районі Галицької площі, чи ви про щось інше?
Додано: Суб 02 гру, 2023 01:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Це за метр чи брутто?
Додано: Суб 02 гру, 2023 01:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я трохи підредактував назву щоб було політкоректніше
наприкінці 50х Євбаз на Галицькій площі було ліквідовано і він перемістився на Львівську площу, де біля тодішніх Жидовських воріт здавна вирувала торгівля
ринок офіційно називався Центральним, але кияни звикли називати його спочатку Жидовським, але потім прижилася назва Сінний
Додано: Суб 02 гру, 2023 02:05
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
ну таке
ніколи не розділяв бідкання киян з приводу його знесення, ніколи ця побудована в 50х незграбна споруда не мала ніякої історичної або архітектурної цінності, особливо огидними були часи, коли він перетворився на ринок секонд-хенду
|