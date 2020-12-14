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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11434114351143611437>
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:19

  kingkongovets написав:
beee написав:Жил я на теремках, борщаге, похе.
Что сказать, после переезда на яр.вал - другой уровень. Ночи тихие. Блин, Бажана, Днепр.наб.- адский шум.
Всё в пешей доступности.
Клёво
ЯГ знаходиться не на Ярвалу і не «на Золотих воротах» - немає в Києві такої місцевості, це колишній Сінний (Єврейський) ринок, перш ніж колотити свої понти хоча б почитай щось, бо виглядаєш доволі смішно

Какие понты. Разберись со своими комплексами. С ЯГ есть выход на ярвал. ЯрВал назван для ориентира.
beee
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:26

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
Зображення


зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше
рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:

https://youtu.be/oPqCDd7l8Mk?si=WAMCApXZtpcKqh50
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 02 гру, 2023 10:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 10:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Какие понты. Разберись со своими комплексами. С ЯГ есть выход на ярвал. ЯрВал назван для ориентира.

комплекси весь час дзюрчать з тебе, наш накачаний та увішаний спортивними медалями польський ухилянт та видатний інженер
це ж саме вони не дозволяють тобі ігнорувати Франта і тому ми вимушені проматувати ваші постійні срачі?

задля орієнтира є Львівська площа, або Сінний ринок, як це місце досі називають корінні кияни

а топонім «на Золотих воротах» використовують лише понаїхи, кияни ніколи так не кажуть
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:34

  kingkongovets написав:до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
Зображення


зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше
рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:

https://youtu.be/oPqCDd7l8Mk?si=WAMCApXZtpcKqh50

Так что, теперь Троещина подорожает?
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:Так что, теперь Троещина подорожает?


коли пустять метро - 100%
головне до цього дожити
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  kingkongovets написав:до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
Зображення


зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше
рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:

https://youtu.be/oPqCDd7l8Mk?si=WAMCApXZtpcKqh50

Так что, теперь Троещина подорожает?
Рибальський точно злетить :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:03

  flyman написав:Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?

Кавалірка за 23 кує? Навіть важко зрозуміти яка вона? Це гостінка? Чи общага?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:08

  kingkongovets написав:
UA написав:Так что, теперь Троещина подорожает?


коли пустять метро - 100%
головне до цього дожити


Жаль только жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне,ни тебе. За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:10

  Faceless написав:
UA написав:
  kingkongovets написав:до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
Зображення


зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше
рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:

https://youtu.be/oPqCDd7l8Mk?si=WAMCApXZtpcKqh50

Так что, теперь Троещина подорожает?
Рибальський точно злетить :)


Пока полгода до войны работал в Саге на Рыбальском всегда смотрел на этот мост и не мог понять работают они там или нет
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 12:23

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

shapo написав:
  Faceless написав:
UA написав:[quote="5654440:kingkongovets"]до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
Зображення


зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше
рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:

https://youtu.be/oPqCDd7l8Mk?si=WAMCApXZtpcKqh50

Так что, теперь Троещина подорожает?
Рибальський точно злетить :)


Пока полгода до войны работал в Саге на Рыбальском всегда смотрел на этот мост и не мог понять работают они там или нет[/quote]на який саме «міст» ти дивився, бідося?
Подільський мостовий перехід складається якщо не помиляюсь з 7 мостів, 3 з яких двухярусні, та ще й з кучі тунелів, розвʼязок та естакад, шо ти там міг бачити зі свого Рибальського?)
він більше 10 км довжиною
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 02 гру, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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